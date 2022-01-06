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【NFT】韓國天團BTS推NFT周邊 因開採加密幣不環保惹爭議

理財智慧 14:30 2022/01/06

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NFT熱潮捲入全球演藝界，全球歌手、演員、偶像皆推出獨家NFT予收藏。不過，韓國天圑防彈少年團（BTS）日前宣布推出NFT，卻惹起不少爭議，原因是BTS曾擔任特別大使，參與聯合國大會並呼籲環保，惟不少人質疑，購買NFT須利用加密幣，而開採加密幣消耗大量電力，令粉絲們覺得BTS有違保護環境的理念。即使如此，BTS經理人公司堅決開發NFT。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

男子天圑防彈少年團（BTS）去年11月宣布，將與加密貨幣交易所 Dunamu 合作推出NFT，消息應使不少粉絲反對，不少粉絲認為，BTS致力於環保劃上等號，例如BTS早前曾在聯合國大會呼籲環保，獲不少環保人士支持。由於NFT的交易是在以太坊區塊鏈上進行，即交易必然利用加密貨幣，但開採加密貨幣又稱為「採礦」，須消耗大量電力。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

由數位貨幣網站Digiconomist編纂的「以太坊能源消耗指數」顯示，挖礦單個以太坊約耗費233.51千瓦時的電力，相當於一個普通美國家庭超過7.89天的耗電量。以太坊所產生的碳足跡達49.92公噸二氧化碳，相等於歐洲東南部國家保加利亞一年的碳足跡。因此，BTS粉絲便有感偶像們與環保理念背道而馳。

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責任編輯：龍紀瑩

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