【NFT】韓國天團BTS推NFT周邊 因開採加密幣不環保惹爭議

NFT熱潮捲入全球演藝界，全球歌手、演員、偶像皆推出獨家NFT予收藏。不過，韓國天圑防彈少年團（BTS）日前宣布推出NFT，卻惹起不少爭議，原因是BTS曾擔任特別大使，參與聯合國大會並呼籲環保，惟不少人質疑，購買NFT須利用加密幣，而開採加密幣消耗大量電力，令粉絲們覺得BTS有違保護環境的理念。即使如此，BTS經理人公司堅決開發NFT。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

男子天圑防彈少年團（BTS）去年11月宣布，將與加密貨幣交易所 Dunamu 合作推出NFT，消息應使不少粉絲反對，不少粉絲認為，BTS致力於環保劃上等號，例如BTS早前曾在聯合國大會呼籲環保，獲不少環保人士支持。由於NFT的交易是在以太坊區塊鏈上進行，即交易必然利用加密貨幣，但開採加密貨幣又稱為「採礦」，須消耗大量電力。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

由數位貨幣網站Digiconomist編纂的「以太坊能源消耗指數」顯示，挖礦單個以太坊約耗費233.51千瓦時的電力，相當於一個普通美國家庭超過7.89天的耗電量。以太坊所產生的碳足跡達49.92公噸二氧化碳，相等於歐洲東南部國家保加利亞一年的碳足跡。因此，BTS粉絲便有感偶像們與環保理念背道而馳。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩