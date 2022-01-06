【科企反壟斷】市監局出手騰訊阿里B站上榜 去年220億元罰金阿里巴巴佔8成

中國國家市場監督管理總局反壟斷局，於1月5日在官網公告了新一輪針對科技巨頭的行政處罰決定書，被點名的多間企業包括了騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988）及嗶哩嗶哩/B站 （09626），每宗「未依法申報違法實施經營者集中」的案件，罰金均為50萬元人民幣。

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當中騰訊佔9案最多，共被罰450萬元人民幣，阿里巴巴涉及兩案，嗶哩嗶哩與京東就各佔1案。儘管是次罰金對於科技巨頭來說只是皮毛，但假如反壟斷法成為常態化管理手段，將有望提升市場競爭力，並長遠提升消費者的權益。

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事實上，去年多家科技巨頭都已先後被中國監管部門重罰，涉及壟斷協議、濫用市場支配地位以及經營者集中等相關的行政處罰案件數目，去年便多達118件，總罰金超過220億元人民幣（約港幣270億元），相比2020年僅30件案件及5,000萬元人民幣罰金，明顯大幅上升。

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其中「濫用市場支配地位」佔去總罰金共96%，當中阿里巴巴及美團便分別被處罰182.3億元人民幣和34.4億元人民幣。阿里巴巴的182.3億元人民幣罰金，亦相當於佔去了去年220億元人民幣總罰金的82.8%。

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責任編輯：嚴浩文