【一家三口安樂窩】60萬大翻新500呎居屋 Marvel主題貫徹全屋 純白客廳如置身科幻基地

為了住起來舒服一點，決定將舊屋大翻新，但絕非容易！單位位於馬鞍山錦泰苑的居屋單位，實用面積為517呎。一家三口，包括業主一對夫婦及一位小朋友，全屋以黑、白、灰三色運用在不同區域中，並配上白色傢俬襯托出摩登時尚風格，全屋花費約60萬元裝修。

單位上一次裝修至今距離已有20年，找來了室內設計公司OK Decoration Design Ltd重新裝修。男屋主喜歡Marvel的超級英雄形象，由大門進入到走廊入口有一道水泥灰牆，通過特色走廊配合射燈效果，恍如電影院門口的感覺，再進入到白色的客飯廳。

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在客廳映入眼簾的是貼近天花板的飾物櫃，裡面放滿男屋主的巨型hot-toys。為了減少單位內的銳利尖角，故在玻璃櫃側角採用弧邊玻璃及木材，令家人進出房間時減少碰撞損傷。設計師想滿足女屋主實用而有格調的要求，在客廳的主要色調以純白色牆身為基調，鋪上白色半啞光面地磚，配上鮮紅色的咖啡機、模型作襯托，再用淺灰色窗簾，和屋主原有的黑色沙發作點綴，全屋增添型格元素，平衡整體的感覺。

燈槽設計連貫了飾物櫃和電視機牆身，屋主可以根據自己的心情來調節燈光氣氛，營造不同的氛圍。在電視機位置，設計師採用了「捫布」作條紋分佈，透過左右的滲光，增加了延伸的視覺效果。其中走廊是最特別之處，基於樓底不高的關係，設計師特意留了大約10寸用作打光效果，令視覺上更為寬闊。貫徹全屋「黑白灰」的主題，主人房門用上不鏽鋼元素，故意畫出一條黑色線來區分主人房與兒子房。

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睡房方面，兒子希望儲物、擁有私人空間、休息與溫習於一身，所以選用高架床設計。在樓梯最低兩級可做抽屜，上兩級又可以放書本。另外，設計師坦言想用盡床的深度，樓梯背後設計了一個隱藏暗格的衣櫃，達到了節省空間又區分的作用。整體房間的選色以淺藍色為主，給小朋友一片陽光清新的感覺。

至於主人房則設有地台，方便收納雜物，設計師用上防刮花及耐用度高的環保板做材料，再配合衣櫃顏色及整體色調作選材，加上在梯級位置做了光源及玫瑰金鋼，使人感覺既温馨又舒適。當中主人房的衣櫃以中腰作分線嶺，上面淺白，下面淺米灰，中間以玫瑰金鋼作分界線，低調中帶點貴氣。臥房的床頭位置，做了一個灰色床墊給屋主倚靠或背靠看書和休息。此外，在床側劃出一點空間做一排薄身的儲物櫃，中間位置是女屋主的香水陳列櫃，以灰色玻璃配合原有的衣櫃顏色，視覺上看起來比較統一，而床尾設計了一個圓形的掛架，既減少衣櫃深度的感覺，亦可以放上屋主的小擺設。

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與家中整體風格不同，浴室的牆身和地板選用了灰色磁磚，配上深黑色的麻石洗手盆，既耐刮又減少藏污垢。在鏡櫃的中間位置有一個「打光位」，當女屋主化妝的時候，光源可從正面照出來，讓臉部五官更立體。此外，廚房的玻璃門只是玻璃質，實際上沒有廚房門。以呼應全屋的設計風格，廚房枱面選用了耐用的石英石以方便清潔。

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費用： 清拆：$40,000

水電：$90,000

泥水：$90,000

木工：$32,000

油漆：$50,000

傢俬：$260,000

雜項：$40,000

全工程合計：$602,000

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圖片由 OK Decoration Design Ltd 提供

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責任編輯：陳頌潔