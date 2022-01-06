【消費著數】新地旗下兩大商場推「快閃外賣獎賞」 消費滿指定金額即享優惠

因應第五波疫情以及政府宣布最新防疫措施，由1月7日起，下午6時後於新鴻基地產旗下荃灣廣場及大埔新達廣場的餐飲食肆消費滿指定金額，即可享「快閃外賣獎賞」。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

荃灣廣場 餐飲食肆消費金額滿200元或以上，即可獲50元贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分 大埔新達廣場 餐飲食肆消費金額滿100元或以上，即可獲20元贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分

此外，The Point by SHKP會員更可透過「新地商場」手機應用程式，於荃灣廣場餐廳點餐外賣自取，消費同時可即時賺取The Point積分。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【MPF】富達：強積金去年平均回報為0.9% 2022年不確定性持續 【下一頁】

【電子支付】AlipayHK易乘碼新增電車及新大嶼山巴士應用 接受二維碼支付服務 【下一頁】

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂