  • 20°C
香港時間 : 2022106日 (四) 20:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費著數】新地旗下兩大商場推「快閃外賣獎賞」 消費滿指定金額即享優惠

理財智慧 19:06 2022/01/06

分享：

因應第五波疫情以及政府宣布最新防疫措施，由1月7日起，下午6時後於新鴻基地產旗下荃灣廣場及大埔新達廣場的餐飲食肆消費滿指定金額，即可享「快閃外賣獎賞」。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

荃灣廣場 餐飲食肆消費金額滿200元或以上，即可獲50元贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分
大埔新達廣場 餐飲食肆消費金額滿100元或以上，即可獲20元贈券乙張，同時兼享雙倍The Point積分

此外，The Point by SHKP會員更可透過「新地商場」手機應用程式，於荃灣廣場餐廳點餐外賣自取，消費同時可即時賺取The Point積分。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

【MPF】富達：強積金去年平均回報為0.9%　2022年不確定性持續 【下一頁

【電子支付】AlipayHK易乘碼新增電車及新大嶼山巴士應用 接受二維碼支付服務 【下一頁

 

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

新地 外賣 疫情 新達廣場 Uptown Plaza 荃灣廣場 Tsuen Wan Plaza 商場 香港

上一篇文章

【2022年部署】2022年 值得部署的10大收息股

下一篇文章

Omicron無阻發展商推盤　黃竹坑站揚海加推65伙　最貴特色戶價單定價破億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【房屋政策】林鄭：研推「漸進式按揭」　資助房屋首期減半　供款降低
【房屋政策】林鄭：研推「漸進式按揭」　資助房屋首期減半　供款降低
【換領智能身份證】4個年份出生香港居民 須1月19日至4月2日期間換證
【換領智能身份證】4個年份出生香港居民 須1月19日至4月2日期間換證
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
【政府工略】社署招聘二級社會保障主任　頂薪近5.6萬元　只要求中學畢業
【政府工略】社署招聘二級社會保障主任　頂薪近5.6萬元　只要求中學畢業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款