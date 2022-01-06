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【健康保障】友邦香港推出「AIA 超越保險」 活動涵蓋26項計劃供選擇

理財智慧 19:37 2022/01/06

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友邦香港於本日（26日）宣佈全新《為您健康 超越保險》廣告系列登場，並同時推出「AIA 超越保險」推廣活動，推廣活動（2022年第一季）當中涵蓋26項包括醫療、意外、人壽、危疾、儲蓄及強積金產品供客戶選擇。

【網購商機】網購助中小企面對疫情挑戰　5成受訪者：疫情沒有影響【下一頁

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

「AIA 超越保險」以客戶為主導作為核心理念，友邦香港及澳門首席客戶﹑策略及轉型官謝佩蘭女士表示：「現今客戶對保險的期望，不再局限於賠償。因此，友邦香港積極轉型，策略性地從新定義保險的角色，全方位為客戶提供360°的增值服務，不斷提升客戶體驗。」現時每日只需以低至9港元的相宜保費，客戶便可享有預防、預測、診斷、治療及康復的全面保障與優質增值服務，活動更提供高達5個月的保費回贈，有興趣人士只須成功投保「AIA超越保險」推廣活動（2022年第一季）的指定產品，或全新AIA「全程守護健康保」即可享推廣優惠。

全新服務針對香港人缺乏足夠醫療及健康保障，有否足夠保障應付癌症治療以及康復支援保障缺口三大痛點。而AIA「全程守護健康保」更主打六大保障，分別為門診保障﹑康復惠益﹑人生階段保障﹑癌症保障﹑寧養關懷惠益以及增值服務。當中康復惠益及寧養關懷惠益更是市場首創。

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【新興產業】「都市採礦」成為新興產業 三菱創立全球首個電子廢物交易平台【下一頁

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯女士表示，投資相連保險在上年首三季銷售有增加，相信市場對該產品的興趣有所提升，公司未來亦會推出相關產品以迎合市場需求。

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記者：鄭日棱

香港 友邦保險（01299） 醫療保險

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