【香港出口】香港出口有望增9%　電子業升勢強勁料按年增雙位數字

本地零售和旅遊業目前仍受困於疫情，進出口貿易業成為香港經濟的主要動力之一。分析師預測，2022年出口和進口貿易分別按年增9%和11%，尤以電子業的增幅較為強勁；電子業界也看好市況，料今年定單按年增雙位數字。

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恒生銀行首席經濟師薛俊昇指出並預測，進出口貿易同升，皆因疫情持續下，市民對商品有需求。並舉例，在家工作（WFH）令電子產品需求增長、個人護理需求增加等。參照2021年出口貿易的數據，去年第一季升幅稍弱，因此預計今年初升幅較多，惟強調：「仍維持高單位數字增長。」

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香港工業總會副主席莊子雄也稱，電子業在2022年繼續向好，皆因目前接下的定單數目，較往年有更好的表現。並舉例，以往12月至1月為淡季，今年卻有較好的迹象，包括買家為避免因物流或半導體缺貨延誤，而選擇提早下單。

他預料行業在2022年，將有雙位數字增長，惟2021年升幅達20%，基數太大，今年較難追平增幅。

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記者：馬意文