Omicron無阻發展商推盤　黃竹坑站揚海加推65伙　最貴特色戶價單定價破億

由嘉里（00683）、信置（00083）及港鐵合作發展的黃竹坑站上蓋項目揚海，宣布加推新一張價單，涉及65伙，當中最貴單位價單定價破億元。

據揚海價單第6號顯示，新一批65伙單位，戶型涵蓋兩房至四房間隔，同時包含首次推出的連花園特色單位，實用面積介乎443至1,420平方呎。整批價單定價由1,779.7萬元起，至最貴1.083億元，亦為項目首次推出定價高於1億元的單位；價單呎價則由39,375至76,250元。以最高折扣率20%計，折實售價由1,423.76萬至8,662萬元不等，折實呎價則介乎31,500至61,000元。

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資料顯示，揚海位於香葉道11號，由兩座住宅大樓組成，共提供600伙，實用面積介乎320至1,901平方呎，項目預計關鍵日期為2023年8月。

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