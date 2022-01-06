【網購商機】網購助中小企面對疫情挑戰　5成受訪者：疫情沒有影響

網購越趨盛行，更多中小企選擇在疫情下發展網上業務。PayPal剛發表了一份研究報告，揭示香港中小企應對疫情的挑戰時，透過數碼轉型的方式可繼續經營。當中，有3成受訪者表示，業務沒有因疫情而出現負面影響，更有近2成指，其業務錄得正面影響。

為何疫情沒有負面影響或有正面影響？調查顯示，48%受訪者表示，受惠於需求上升；43%指吸引了更多線上顧客；33%獲得更多來自香港以外的顧客。 PayPal 香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳解釋，由於疫情衍生新的商機，加上帶來更多跨境的商機，部份行業的中小企自然受惠，或影響不大。

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消費者更願網購 提高消費金額

是次調查在去年9月至10月期間進行，訪問了210個香港中小企管理層，揭示他們如何應對疫情挑戰。53%受訪中小企反映，網購趨勢上升。45%注意到顧客更願意使用電子支付，當中31%指出，消費者更依賴網上支付，亦有 26% 認為消費者，更願意在網上進行大額交易。

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調查同時提及消費者行為的變化，並指出，消費者行為的改變，推動了中小企進行數碼轉型。疫情爆發後，91%受訪中小企觀察到，網上的銷售模式出現變化，當中包括年輕的消費者大幅增長、消費者花費金額有所上升。

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記者：馬意文