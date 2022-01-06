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【有相睇】天晉兩房簡約時尚裝修　全屋統一風格夠格調　1,180萬沽創同類新高

股樓投資 18:31 2022/01/06

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2022年首週，將軍澳天晉再有單位破頂成交，中原地產伍錦基表示，天晉最新錄得1宗高價成交，單位為6座高層E室，實用面積538平方呎，兩房間隔，單位座向東北方，景觀開揚，去年10月開價1,200萬元，現於市場以1,180萬元易手，折合實用呎價21,933元，樓價及呎價均創屋苑同類型單位新高。

同場加映︰【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

單位相片（由代理提供）

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代理提供的相片中，可見業主為裝修設計頗費心思，單位以統一色調及風格裝修，簡約時尚，充滿現代感。資料顯示，原業主於2017年1月以822萬元購入單位，持貨剛好5年，現轉手賬面獲利358萬元離場，單位升值44%。

延伸閱讀︰【有相睇】有海景先矜貴 天晉IIIB四房2050萬沽 破屋苑新高紀錄【下一頁

同場加映︰【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 謝昕蕎

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