【有相睇】天晉兩房簡約時尚裝修　全屋統一風格夠格調　1,180萬沽創同類新高

2022年首週，將軍澳天晉再有單位破頂成交，中原地產伍錦基表示，天晉最新錄得1宗高價成交，單位為6座高層E室，實用面積538平方呎，兩房間隔，單位座向東北方，景觀開揚，去年10月開價1,200萬元，現於市場以1,180萬元易手，折合實用呎價21,933元，樓價及呎價均創屋苑同類型單位新高。

同場加映︰【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

單位相片（由代理提供）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

代理提供的相片中，可見業主為裝修設計頗費心思，單位以統一色調及風格裝修，簡約時尚，充滿現代感。資料顯示，原業主於2017年1月以822萬元購入單位，持貨剛好5年，現轉手賬面獲利358萬元離場，單位升值44%。

延伸閱讀︰【有相睇】有海景先矜貴 天晉IIIB四房2050萬沽 破屋苑新高紀錄【下一頁】

同場加映︰【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機