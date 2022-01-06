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【美國加息】聯儲局或最快3月加息　並加快大幅縮表

股樓投資 19:39 2022/01/06

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美國聯儲局（Fed）周三（5日）公布12月議息會議記錄顯示，由於通脹水平持續高企，聯儲局官員考慮將今年加快的加息步伐，市場預期最早可能3月份就加息。消息傳出後，全球股市下挫。

據上月的議息會議紀錄顯示，大部分會中官員都認為，由於通脹水平不斷上升和緊張的勞動力市場，或有必要較之前預期更快加息。另外，一些官員還認為，在首次加息後，開始收縮資產負債表規模可能是合適的。會議紀錄還透露，「縮表」速度可能會比2017年要快。市場預計，聯儲局或會在3月開始加息，並在之後開始「縮表」。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

聯儲局較預期更「鷹派」，打擊了全球風險資產，周三美股大跌，道瓊斯工業平均指數在 2022年錄首次跌幅，跌近400點，收報36,407.11點。納斯達克指數創2月以來最大單日跌幅，跌3.34%，收報15,100.17點。與此同時，美國10年期國債收益率周三升至1.74%。

比特幣周四（6日）大幅下跌。據CoinDesk的數據，周四（6日）比特幣現報42,843.29美元，24小時跌近7%。過去24小時，一度跌至42,435.40美元，為一個多月以來的最低水平。

【2022年部署】瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

加息 美股 美國聯儲局 通脹

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