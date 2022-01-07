【內房危機】世茂曾跌18%破底　被指逾6億人幣信託違約、世茂建設：事件不會加速公開市場債務償還

▲ 世茂被指逾6億人幣信託違約 世茂指中誠信託無故抽貸

世茂集團 （00813） 據報有信託產品違約，涉約6.45億元人民幣。另外，有2.65億股世茂股份（滬：600823）被質押，料涉及貨值約8.9億元人民幣。消息觸發世茂股債下跌，世茂境內債「20世茂G4」跌14%，收報43元人民幣，「20世茂G2」跌逾18%。世茂集團股價今早曾跌最多18%，破底低見4.06元，最新逆市跌近10%，報4.48元，成交3.6億元。另外，世茂服務 （00873） 跌8%，破底低見4.58元。

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中誠信託昨日發布公告指，「2020年中誠信託誠頤11號集合資金信託計劃」已實質性違約，信託計劃存續規模為6.45億元，預計剩餘信託期限不超過3個月，而上海世茂建設為保證人，同樣未能及時履行保證義務，交易對手已實質性違反交易文件的約定。

據外電報道指，中誠信託向投資者發出通知，指世茂集團附屬公司未能按期履行分期付款要求後，要求提早支付信託產品的款項，但公司未能及時支付。

世茂：中誠信託因自身管理不善無故抽貸

世茂回應指，該筆信託是以佛山德茂系「佛山國風濱江」項目作為開發主體，自項目預售以來，銷售情況良好，但中誠信託因自身前期投資管理不善，不良較多，故無故要求在正常履約的項目抽貸。先是無理由停止項目用印及付款審批，後更在不達付款時間的情況下要求公司提前還款，徑自採取訴訟措施，甚至在中誠信託起訴的前一天，公司仍在與對方溝通並分批還款。

世茂續指，目前房地產行業市場環境下行，企業均在逆境中艱難前行，又指項目的還款節奏是在投放之初，各方根據項目的運營情況測算後確定，對中誠信託要求提前還款的行為，感到震驚。但公司仍將持續與對方保持良好的溝通，以求妥善解決。

保證人上海世茂建設發布公告指，目前主要還款來源的項目仍在陸續銷售，並持續歸集資金以備還款中，至今公司尚未有公開市場的債務違約，是次信託融資的事項亦不會觸發公開市場債務的加速清償。

另外，A股世茂股份公布，世茂投資於1月5日質押2.65億股世茂股份予寧波通商銀行股份有限公司上海分行，涉及總股本的7.06%，期限至今年12月30日。若以周四（6日）收市價計，質押股份貨值為8.9億元人民幣。

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