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【內房危機】世茂曾跌18%破底　被指逾6億人幣信託違約　世茂指中誠信託無故抽貸　有境內債跌10%

股市 09:51 2022/01/07

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世茂被指逾6億人幣信託違約　世茂指中誠信託無故抽貸

世茂集團 （00813） 據報有信託產品違約，涉約6.45億元人民幣。另外，有2.65億股世茂股份（滬：600823）被質押，料涉及貨值約8.9億元人民幣。消息觸發世茂股債下跌，世茂境內債「20世茂G4」跌10%，收報50元人民幣，「19世茂01」及「20世茂G2」跌逾5%。世茂集團股價今早曾跌最多18%，破底低見4.06元，最新逆市跌近13%，報4.33元，成交2.3億元。另外，世茂服務 （00873） 跌8%，破底低見4.58元。

世茂集團擬架構調整 整合、撤銷多個部門 ，看【下一頁】

外電引述中誠信託向投資者發出的通知表示，世茂集團附屬公司未能按期履行分期付款要求後，要求提早支付信託產品的款項，但公司未能及時支付。消息指，世茂為信託的保證人，預計剩餘信託期限不超過3個月。

世茂：中誠信託因自身管理不善無故抽貸

世茂回應指，該筆信託是以佛山德茂系「佛山國風濱江」項目作為開發主體，自項目預售以來，銷售情況良好，但中誠信託因自身前期投資管理不善，不良較多，故無故要求在正常履約的項目抽貸。先是無理由停止項目用印及付款審批，後更在不達付款時間的情況下要求公司提前還款，徑自採取訴訟措施，甚至在中誠信託起訴的前一天，公司仍在與對方溝通並分批還款。

世茂續指，目前房地產行業市場環境下行，企業均在逆境中艱難前行，又指項目的還款節奏是在投放之初，各方根據項目的運營情況測算後確定，對中誠信託要求提前還款的行為，感到震驚。但公司仍將持續與對方保持良好的溝通，以求妥善解決。

另外，A股世茂股份公布，世茂投資於1月5日質押2.65億股世茂股份予寧波通商銀行股份有限公司上海分行，涉及總股本的7.06%，期限至今年12月30日。若以周四（6日）收市價計，質押股份貨值為8.9億元人民幣。

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港股 世茂集團（00813） 世茂股份（滬：600823）

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