【內房危機】世茂擬正就兩筆月底到期ABS展開展期商討 消息人士：不太可能在沒有信用增級下獲批

▲ 世茂被指逾6億人幣信託違約 世茂指中誠信託無故抽貸

世茂集團 （00813） 旗下上海世茂建設擬正與持有人商討就兩筆本月到期的資產支持證券（ABS）展期。路透報道，上海世茂建設1月底將有兩期共11.65億元人民幣ABS到期，公司正與持有人協商展期，初步方案為年內分期兌付本金，到12月兌付完畢。

根據提議，上海世茂建設建議在第一個月（1月）先還本金的10%，之後由2至5月期間每月償還5%，其餘40%在12月還清。不過消息人士透露「方案目前仍​​在談判中，感覺提議不太可能在沒有信用增級的情況下獲得持有人批准」，而如果談判不成功，世茂將觸發涉及其他債券的交叉違約條款。

1月上海世茂建設有三期ABS到期，分別為14日到期的 「 璀璨16A 」ABS ，此前有消息稱公司已將兌付資金打入監管賬戶。其他兩筆包括：26日到期 的 4.5億元 「 平裕5優 」ABS以及 1月28日到期 的 7.15億元 「 鑫荃1優 」ABS

被指逾6億人幣信託違約、世茂建設：事件不會加速公開市場債務償還

世茂集團 （00813） 據報有信託產品違約，涉約6.45億元人民幣。另外，有2.65億股世茂股份（滬：600823）被質押，料涉及貨值約8.9億元人民幣。消息觸發世茂股債下跌，世茂境內債「20世茂G4」跌14%，收報43元人民幣，「20世茂G2」跌逾18%。世茂集團股價今早曾跌最多18%，破底低見4.06元，最新逆市跌近10%，報4.48元，成交3.6億元。另外，世茂服務 （00873） 跌8%，破底低見4.58元。

世茂集團擬架構調整 整合、撤銷多個部門 ，看【下一頁】

中誠信託昨日發布公告指，「2020年中誠信託誠頤11號集合資金信託計劃」已實質性違約，信託計劃存續規模為6.45億元，預計剩餘信託期限不超過3個月，而上海世茂建設為保證人，同樣未能及時履行保證義務，交易對手已實質性違反交易文件的約定。

據外電報道指，中誠信託向投資者發出通知，指世茂集團附屬公司未能按期履行分期付款要求後，要求提早支付信託產品的款項，但公司未能及時支付。

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世茂：中誠信託因自身管理不善無故抽貸

世茂回應指，該筆信託是以佛山德茂系「佛山國風濱江」項目作為開發主體，自項目預售以來，銷售情況良好，但中誠信託因自身前期投資管理不善，不良較多，故無故要求在正常履約的項目抽貸。先是無理由停止項目用印及付款審批，後更在不達付款時間的情況下要求公司提前還款，徑自採取訴訟措施，甚至在中誠信託起訴的前一天，公司仍在與對方溝通並分批還款。

世茂續指，目前房地產行業市場環境下行，企業均在逆境中艱難前行，又指項目的還款節奏是在投放之初，各方根據項目的運營情況測算後確定，對中誠信託要求提前還款的行為，感到震驚。但公司仍將持續與對方保持良好的溝通，以求妥善解決。

保證人上海世茂建設發布公告指，目前主要還款來源的項目仍在陸續銷售，並持續歸集資金以備還款中，至今公司尚未有公開市場的債務違約，是次信託融資的事項亦不會觸發公開市場債務的加速清償。

另外，A股世茂股份公布，世茂投資於1月5日質押2.65億股世茂股份予寧波通商銀行股份有限公司上海分行，涉及總股本的7.06%，期限至今年12月30日。若以周四（6日）收市價計，質押股份貨值為8.9億元人民幣。

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