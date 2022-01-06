【2022年部署】2022年 值得部署的10大收息股

繼《明年值得留意的10大港股》後，投資組在在本文向一眾讀者推介新一年值得看好的10大收息股。本港踏入新一年憧憬恢復通關之際，原以為降溫的疫情突然死灰復燃，加上大型科網股新的一年續遇沽壓，導致恒指未能在新一年有好開始。雖然不少大行相信估值低殘的港股，在新一年有望修復估值，惟鑑於疫情不明朗因素尚存，新一年在投資部署，仍宜保持一定的收息股持倉，以保障投資組合的表現。

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選股方面，可朝本年機會率較高的兩大趨勢發掘。全球通脹升溫，導致美國等地加快縮減買債規模，進入加息周期。息口向升，將有利銀行及保險股的表現。皆因前者淨息差可受利好，擁有大量存款資產的後者可提高利息收益。

去年大放異彩的新能源股，在全球推動碳中和目標的大方向不變下，今年仍值得看好。本港及內地的潔淨能源股，不乏高息選擇。適逢新一輪疫情突襲，個別本地收息股所經營的業務也具抗疫性質，值得吸納避險。

2022年值得留意的10大收息股一覽：

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