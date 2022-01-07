【機迷熱話】傳任天堂遊戲發表會下月舉行　瑪利歐將推出新遊戲？

▲ 最近有外媒爆料指，任天堂最快在2月舉行首場發表會，而經典遊戲《瑪利歐賽車》有望在上市5年後再推出新作。（任天堂）

任天堂去年為Switch推出多款遊戲，如《薩爾達》、《寶可夢》等大賣。最近有外媒爆料指，任天堂最快在2月舉行首場發表會，而經典遊戲《瑪利歐賽車》有望在上市5年後再推出新作。

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《SEREENRANT》引述知名爆料者Samus Hunter指出，任天堂2022年Nintendo Direct發表會可能在2月17日舉行，屆時將揭曉一系列遊戲情報，如開發進度或發表新作品。另外，報道也提到幾款已公開遊戲的發售時間，如射擊遊戲《Splatoon 3》可能在5、6月之間上市，而《薩爾達傳說：荒野之息續集》則將在秋季發售。

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至於新作方面，報道亦引述另一爆料者Leaky Pandy點名多款遊戲，其中《瑪利歐賽車》很大機會推出第10代。據悉任天堂會跳過第9代的命名，並會引入更多角色。至於其他可能在發表會上發表的作品還包括《異度神劍》、《皮克敏》以及《星球大戰：俠盜中隊》等。

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責任編輯：廖淑瑩