哈薩克動亂原因 點解同燃料大幅加價有關？

中亞國家哈薩克民眾連續多日示威，抗議燃料費用激增。示威更演變成暴力衝突，哈薩克政府宣布全國進入緊急狀態，總統更於周三（5日）請辭下台。哈薩克局勢於短時間內惡化，原因是民眾不滿液化石油氣價格飆升的同時，也因對政府長期不滿，觸發當地近年最大規模動亂。

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哈薩克發生什麼事？

民眾不滿LPG供應短缺、價格飆升，石油城市扎納奧津周日開始（2日）爆發大型示威，示威更演變成暴力衝突。

示威其後蔓延至各地，最大城市阿拉木圖（Almaty） 周二晚示威人數逾5,000人，警方出動催淚彈阻止數百名示威者攻入市長辦公室，造成8名警察死亡及超過300人受傷。

據悉，當局更切斷互聯網，使WhatsApp及Telegram等通訊軟件無法使用，亦無法收看電視頻道。

哈薩克過往曾發生同類衝突嗎？

哈薩克過往鮮有出現大型示威衝突，對上一次示威發生於2011年。當地最大城市扎納奧津（Zhanaozen）當時有大批石油工人要求改善工資及待遇，提出將液化石油氣（LPG）價格由每升120坦吉（2.15港元）降低一半。政府最後以武力鎮壓示威，造成十多人死亡。

哈薩克其後控制及補貼LPG價格，當地LPG價格長期維持於每升50至60坦吉（0.9至1港元）的水平。但政府官員多年來指，壓低LPG價格長遠並不可行。

有何因素導致LPG價格飆升？

當地長期補貼石油公司，以低於生產成本的價格出售LPG。政府過往設置價格上限，並推遲全面過渡至電子交易平台的限期。

政府亦希望打擊非法LPG交易，不法商人以政府補貼價格購入LPG，並出口其他LPG售價較高的國家圖利。哈薩克LPG平均售價為每升100坦吉（1.8港元），分別低於吉爾吉斯坦一半及俄羅斯價格的3分1。

政府措施於今年首日結束，所有LPG交易都通過網上交易平台進行。當局希望逐步結束對LPG價格補貼，市場自由決定價格。

但哈薩克民眾近年愈來愈倚賴LPG，LPG甚至逐漸取代汽油，對LPG需求高的地區價格隨即翻倍。

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背後真正原因？

民眾憂慮LPG價格上漲引發漣漪效應，波及其他商品及必需品物價飆升。民眾更批評當局過去30年來毫無作為，未有改善民眾生活，當地按最低工資計月薪只有4.25萬坦吉（761港元），政府卻調高作為必需品的LPG價格，因此他們要求將最低工資提高至月薪20萬坦吉（3,582港元）。

目前局勢發展

政府宣布全國周三起實施為期兩周緊急狀態，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）同時宣布請辭下台，但要求內閣成員恢復LPG補貼，並擴大補貼至汽油、柴油及其他具社會重要性的消費品。他亦命令政府考慮補貼貧困家庭租金。

與此同時，政府已在個別地區恢復實施LPG價格上限，價格回落至每升50令吉的價格上限、或不足市場價格一半。

責任編輯：郭麗明