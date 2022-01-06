【Instagram】IG擬推3款新介面　用戶終可自選內容排序方式

Instagram（IG）演算法推薦貼文的方式一直備受爭議，有不少用戶抱怨容易因此錯失較舊的貼文。為了挽回客戶的支持，IG負責人Adam Mosseri日前就在Twitter上，公布IG最新的計劃，透露IG正測試最新的推薦介面，並將為用戶提供3款貼文排序方式的選擇。

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三款新介面分別為：

「Home」介面

即目前IG的推薦介面，仍然由演算法推算並排列用戶可能有興趣的內容。

「Following」介面

以按照時間順序方式排列推薦介面，可看到所有追蹤中用戶的 IG 發布內容。

「Favorites」介面

按照Mosseri說法，類似「收藏夾」的功能，可用作查看兄弟姐妹、朋友或最常造訪的 IG用戶所發佈的內容。



Mosseri 表示，目前已有部分 IG 用戶可就以上新功能進行測試，並會於數週內推送給更多用戶使用，預計在2022年上半年內，就會全面正式推出。

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責任編輯：黃顯晴