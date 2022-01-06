【電子支付】AlipayHK易乘碼新增電車及新大嶼山巴士應用 接受二維碼支付服務

AlipayHK專為本地交通研發的易乘碼（EasyGo）解決方案，至今已覆蓋全綫新巴城巴、部分九巴、機場快綫車站以外的港鐵重鐵網絡、部分渡輪及綠色小巴。AlipayHK近月更正式將易乘碼應用於新大嶼山巴士，首階段將為往返口岸及往返昂平等路線提供服務。與此同時，香港電車亦將首次接受二維碼支付服務，現正進行系統測試工作，預計將於今年內陸續推行，進一步擴大AlipayHK的覆蓋範圍。隨著愈來愈多交通營辦商支持加入易乘碼付款，AlipayHK有望於今年覆蓋全港近9成公共交通工具。

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AlipayHK宣佈與香港電車及新大嶼山巴士達成合作協議，預計今年內市民將可於電車使用易乘碼乘車，而新大嶼山巴士率先於B2, B2P, B6, 21, 23及37H等6條往返港珠澳大橋口岸或深圳灣口岸及昂平等路線試行二維碼支付，預計月內全綫嶼巴共約150部巴士將全部加入易乘碼，覆蓋整個北大嶼山路綫。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，隨著各營辦商的陸續加入，AlipayHK期望於今年內覆蓋全港近9成公共交通工具，屆時AlipayHK用戶只需要使用易乘碼，即能乘搭絕大部份交通工具，「一碼通行」暢通無阻。

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責任編輯：羅浩濂