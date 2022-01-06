【新興產業】「都市採礦」成為新興產業 三菱創立全球首個電子廢物交易平台

全球關鍵金屬稀缺，都市採礦(urban mining)成了新興行業。而日商三菱綜合材料( Mitsubishi Materials Co.、簡稱MMC)則另辟蹊徑，選擇了在垃圾堆中尋寶，通過收購全球各地的廢棄電路板，回收當中的黃金和銅，將這些金屬循環使用。

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根據日經新聞報導，MMC是目前國際最大的廢電路板回收商之一，每年買進的廢電路板約達14萬噸，佔了全球供給的1/5。該公司7成的廢電路板來自60個國家和地區，MMC回收電路板中的金屬，進行都市採礦。

電腦、智慧機等的電路板，含有許多珍貴金屬，據傳1噸的電腦電路板含有100~500公克的黃金，當全球憂慮金屬供給之際，都市採礦成為新興產業，日漸受到歡迎。近期電動車(EV)需求飆升，需要大量的銅，但是目前開採出的銅礦石，品質每況愈下。另外，黃金和鈀金廣泛用於多種電子產品，價格在2021年5月衝破歷史新高。

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有鑒於此，去年12月MMC創設了「三菱材料電子廢棄物電子交易所」(Mitsubishi Materials E-Scrap eXchange、MEX)，為全球首見的電子廢棄物交易平台，供應商可以利用該平台通知MMC有廢電路板可供收購，而MMC則根本樣本分析，判斷金屬的成分，並計算採購價。與此同時，該平台也會儲存交易資訊，藉此打造出領先世界的都市採礦數據庫。

由於日本礦藏稀少，一旦電動車金屬發生供給危機，將受創慘重。都市採礦是強化日本電動車金屬供應鏈的關鍵。此一市場仍有許多成長空間，聯合國(UN)報告顯示，2019年全球僅蒐集回收了17.4%的電子廢棄物，可見目前電子廢棄物回收市場仍然大有可為。

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記者：鄭日棱