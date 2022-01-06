  • 21°C
香港時間 : 2022106日 (四) 18:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新興產業】「都市採礦」成為新興產業 三菱創立全球首個電子廢物交易平台

環球政經 17:53 2022/01/06

分享：

全球關鍵金屬稀缺，都市採礦(urban mining)成了新興行業。而日商三菱綜合材料( Mitsubishi Materials Co.、簡稱MMC)則另辟蹊徑，選擇了在垃圾堆中尋寶，通過收購全球各地的廢棄電路板，回收當中的黃金和銅，將這些金屬循環使用。

【新股IPO】華潤電力擬分拆可再生能源業務年內上市　集資最多156億元【下一頁

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

根據日經新聞報導，MMC是目前國際最大的廢電路板回收商之一，每年買進的廢電路板約達14萬噸，佔了全球供給的1/5。該公司7成的廢電路板來自60個國家和地區，MMC回收電路板中的金屬，進行都市採礦。

電腦、智慧機等的電路板，含有許多珍貴金屬，據傳1噸的電腦電路板含有100~500公克的黃金，當全球憂慮金屬供給之際，都市採礦成為新興產業，日漸受到歡迎。近期電動車(EV)需求飆升，需要大量的銅，但是目前開採出的銅礦石，品質每況愈下。另外，黃金和鈀金廣泛用於多種電子產品，價格在2021年5月衝破歷史新高。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

有鑒於此，去年12月MMC創設了「三菱材料電子廢棄物電子交易所」(Mitsubishi Materials E-Scrap eXchange、MEX)，為全球首見的電子廢棄物交易平台，供應商可以利用該平台通知MMC有廢電路板可供收購，而MMC則根本樣本分析，判斷金屬的成分，並計算採購價。與此同時，該平台也會儲存交易資訊，藉此打造出領先世界的都市採礦數據庫。

由於日本礦藏稀少，一旦電動車金屬發生供給危機，將受創慘重。都市採礦是強化日本電動車金屬供應鏈的關鍵。此一市場仍有許多成長空間，聯合國(UN)報告顯示，2019年全球僅蒐集回收了17.4%的電子廢棄物，可見目前電子廢棄物回收市場仍然大有可為。

【樓市熱話】港女計劃抽居屋 被母親阻止 原因竟是將來要幫細佬供樓 嘆重男輕女感不忿【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

 

電子商貿 鈀金 黃金 收購 三菱

上一篇文章

【電子支付】AlipayHK易乘碼新增電車及新大嶼山巴士應用 接受二維碼支付服務

下一篇文章

【大行點睇】內地產品加價香港暫停晚市堂食 大和提高日清目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【房屋政策】林鄭：研推「漸進式按揭」　資助房屋首期減半　供款降低
【房屋政策】林鄭：研推「漸進式按揭」　資助房屋首期減半　供款降低
【換領智能身份證】4個年份出生香港居民 須1月19日至4月2日期間換證
【換領智能身份證】4個年份出生香港居民 須1月19日至4月2日期間換證
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【政府工略】社署招聘二級社會保障主任　頂薪近5.6萬元　只要求中學畢業
【政府工略】社署招聘二級社會保障主任　頂薪近5.6萬元　只要求中學畢業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款