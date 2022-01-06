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【串流娛樂】《梅艷芳》導演版　《Disney+》獨家播 2 月 2 日上架

科技 17:29 2022/01/06

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電影《梅艷芳》叫好叫座，一直有傳另有導演剪輯版本在案。近日《Disney+》串流影視平台宣布獨家上架該片的終極版本，並會分成 5 集，於 2022 年 2 月 2 日起逢星期三下午 4:00 上線。

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對於《梅艷芳》導演版能夠於《Disney+》平台上播放，導演梁樂民表示 ：「電影版本因為片長所限，需要在內容上作出取捨。分成劇集形式播放於《Disney+》可以將原來的劇本情節盡情呈現。」

更多梅艷芳童年點滴

《梅艷芳》導演版有超過 1 小時從未曝光片段，更會深入探討梅艷芳一生，並交代更多梅艷芳童年成長的點滴，包括她與梅愛芳經歷生死的姐妹情、與香港另一位巨星張國榮友情背後的情感亦會描述，亦有提以及梅艷芳更深入的愛情經歷。

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另外，《梅艷芳》導演版亦首次展現其經典的名錶廣告造型，及收錄更多膾炙人口名曲。除了新的片段內容，在故事結構、配樂、調色等也會重新編排。

對於已於戲院觀賞過《梅艷芳》的觀眾，相信會有再次觀看的興趣，可以另一角度回顧這位一代巨星的璀璨時代。

記者：向頌勤

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