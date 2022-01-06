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【消費優惠】小米年貨節2022　三款智能家居新品優惠

商業 17:33 2022/01/06

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小米舉辦「小米年貨節2022」優惠，同時推出3款智能家居新品。（小米圖片）

農曆年將至，小米推出「小米年貨節2022」，供大眾選購優惠產品，並同時推出3款智能家居新品。

【禁晚市堂食】商場食肆優惠變陣　荃灣廣場及新達廣場推外賣獎賞

小米香港將於1月13日至24日，展開「小米年貨節2022」優惠。於官方網店mi.com每日指定時間，可享購物消費福利，凡於1月13至24日期間（每天上午0:00至2:00）、以及1月24日晚上22:00至24:00，單筆消費（不含手機、平板及新品）滿港幣$1000，即減港幣$100。同時於1月13日至24日期間，購物金額每天總排名頭三位，將獲得購物現金券乙張。

mi.com網站會有限量秒殺產品，於1月13至24日早上10:00至晚上11:59在mi.com展開，每天提供多款精選限量產品，折扣低至6折，包括：掃拖機器人、智能電風扇 、顯示器、智能空氣炸鍋、智能手環等。需要手機的用家，Xiaomi 11T及Xiaomi 11 Lite 5G NE會有割價獎賞購物優惠，於網站頁面領取限量手機現金券，於線上以優惠價購買。

小米門市各店亦有優惠，於1月13日至24日期間到任何小米之家、小米之家專賣店或mi.com單筆消費滿港幣$4,999，可獲贈小米盒子S 黑色乙部，並有多款「產品套裝」可選購，包括：穿戴套裝、LED智能燈泡。活動期內於任何小米之家和小米之家專賣店，可以優惠價購買小米智能攝影機。

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【2022 虎年】屈臣氏蒸餾水聯乘七仙羽師傅　推「虎年開運七色」新春系列

配合今次優惠活動，小米加推三款新產品，包括：小米無線吸塵機G11、小米空氣循環淨化器及Xiaomi TV Stick 4K。產品規格及優惠詳情可瀏覽官方網站。

責任編輯：王浩賢

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