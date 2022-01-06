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【新冠疫苗】意大利50歲以上唔打針返工 罰款5300元

環球社會熱點 17:22 2022/01/06

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意大利政府宣布收緊防疫限制，強制50歲以上民眾必須接種新冠疫苗，措施即時生效。50歲以上打工仔要出示疫苗接種證明才能進入工作場所，違者面臨最低600歐元（約5,300港元）的罰款。

【美國疫情】無症狀患者隔離5日後 CDC不要求檢測 【下一頁】

意大利近期新冠確診又創新高，周三（5日）宣布單日再錄得18.9萬宗確診。意大利政府除了強制老師及醫護接種疫苗，去年10月已強制打工仔必須出示疫苗接種證明、定期檢測或是新冠康復者，才可進入工作場所。

意大利政府同日晚上頒布新措施，強制50歲以上人士必須接種新冠疫苗。路透社指這項措施即時生效，會維持半年至6月15日。

政府同時收緊工作場所防疫要求。50歲以上人士由下月15日起，不論是於公營或私營部門工作，都必須出示疫苗接種證明，又或者是新冠康復者才可進入工作場所。

如果民眾不遵守上述措施，最低會被罰款600歐元。

【Omicron變種】點先知感染？英媒揭10大早期症狀 【下一頁】

意大利衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）表示，分別有三分之二入住深切治療部及一半入住普通病房的新冠患者，也未接種新冠疫苗。

他表示未打針的人導致醫院面臨龐大壓力，因此政府作出上述決定是為了加強限制未打針人士，驅使他們打針。

據悉，意大利總理德拉吉（Mario Draghi）上周已打算強制民眾打針，但因内閣未能取得共識，導致會議推遲。

西歐多國都將會強制民眾打針，其中奧地利下月起強制14歲以上民眾打針，而德國則有意強制成年人打針。

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責任編輯：鄭錦玲

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