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「長勝將軍」劉國傑醒你3大投資主題

股市 17:20 2022/01/06

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在基金界享有「長勝將軍」稱號、首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑接受《投資理財周刊》訪問時提到，預料國策有微調及放鬆的空間，投資者宜聚焦三大長期主題：「創新科技」、「碳中和」及「消費」。

*第五波疫情殺到　投資要睇路*【按此－附time code】

1.創新科技：中國正從世界工廠，轉型成許多高科技行業的先行者，包括：5G、電動車和太陽能。中國政府希望推廣其本土「硬技術」包括：半導體、工業自動化、可再生能源，並專注於開發內部技術，並準備在快速增長的終端市場中搶佔市場份額。

2.碳中和：中國力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，政府的碳中和路綫圖顯然使ESG（環保、社會責任和企業管治）成為未來幾十年的重中之重。「隨着愈來愈多投資者意識到中國在ESG方面有所進步，將看到資金流入ESG資產的空間。」

3.消費：另一個值得關注的結構性主題是，中國消費者對本土品牌的偏好日益增長，及消費升級趨勢。

【瀏覽全文，按此→長勝將軍劉國傑 跌市聚焦三大主題 無懼加息與監管（收費文章）】

*港股面對「內憂外患」首季或探底？　滙豐劉紹文教路2022年板塊部署策略*

欄名 : 3分鐘睇股

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