【美股焦點】Google、Meta 被指刁難用戶關Cookie遭法國罰逾15億港元　若不更正每日罰88萬

▲ 【過億罰款】Google、Meta遭法國數據監管罰過億 涉不允許用戶輕鬆拒絕Cookie

兩家美資科技巨頭涉違反歐盟私隱規定遭巨額罰款， 外電報導， 法國數據保護局（ CNIL ） 對Facebook母企Meta（美：FB）和Alphabet（美：GOOGL）旗下Google，分別罰款6000萬歐元（約5.3億港元）和1.5億歐元（約10.2億港元） ，原因是其不允許法國用戶輕鬆拒絕「第三方Cookie」跟蹤技術。

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CNIL表示，用戶在使用兩間公司服務時，均需多次點擊才可關閉Cookie，而不是只需點擊一次即可關閉，這令拒絕機制複雜化，變相不允許用戶拒絕 Cookie ，令他們被逼點擊接受。

如果Google和Facebook不在CNIL發布決定後3個月內糾正行為，將額外面臨每日10萬歐元（約88萬港元）的罰款，該決定適用於谷歌旗下的法國網站google.fr和youtube.fr以及Facebook旗下的法國平台。

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