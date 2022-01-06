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【MPF】去年MPF供應商料袋168億元收益 積金易推出前難減管理費

17:10 2022/01/06

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去年MPF負回報0.3%，人均輸約800元，但營辦商的收入卻有增無減。

去年強積金（MPF）蝕錢，平均負回報0.3%。與此同時，服務提供者的收益卻有增無減，難怪有網民呻「肥了MPF經營者、卻逼打工仔瘦身」。據MPF專家積金評級的最新統計，去年底MPF總資產值約為1.181萬億元，而基金平均開支比率（FER）為1.43%，業界由此推斷，營辦商無論基金賺蝕，也穩袋逾168億元收入。況且，2020年MPF總額為1.139億元，當時的收費約1.45%，供應商大概瓜分165億元費用，這意味即使打工仔去年人均帳戶資產縮水，但受託人坐享的費用收益總額仍逆市約升2%。專家指，因積金易（eMPF）平台於今年底才有望完成搭建，明年開始分階段投入服務，相信業界在過渡期內不會再減價，成員被逼硬啃MPF高收費，跌市下進一步蠶蝕基金回報。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略

駿隆：去年強積金平均回報負0.3%【下一頁

積金評級發表12月份的強積金表現調查指，強積金在2021年全年投資虧損約為42.4億元，相當於每名成員全年平均虧損約800元，乃自2018年以來首次錄得見紅。去年強積金平均表現虧損，主要由於強積金最大的單一資產類別、佔23%比重的「香港及中國股票基金」，去年勁蝕逾14%所累。

預計2021年全年的強積金淨供款約為460億元，總資產至去年約1.181萬億元，每名成員的平均帳戶結餘約為26萬元。而中港股票去年慘蝕14.16%，跑輸美國股票基金達40.07個百分點，創歷史新高。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附time code）

相關文章：【MPF】打工仔重注冠軍美股MPF基金 今年勁賺6.8萬元

【MPF】港府擬放寬強積金投資中央政府及政策性銀行未評級債券　「香港是國家不可分離部分」

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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