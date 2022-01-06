  • 20°C
香港時間 : 2022106日 (四) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《變形俠醫》首版漫畫以49萬美元售出　但仍唔夠呢個英雄人物的「身價」高

環球政經 19:49 2022/01/06

分享：

外媒報道，漫威（Marvel）的《變形俠醫》（The Incredible Hulk）首版漫畫，近日由一位匿名收藏家，以49萬美元的價值買下，負責是次拍賣的拍賣網站Comic Connect聲稱，此次拍賣打破世界紀錄，為史上昂貴的的《變形俠醫》漫畫。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

不過人外有人，天外有天，據《衛報》指出，最貴的漫畫1962年出版、蜘蛛俠首次登場的《神奇幻想》(Amazing Fantasy)，去年9月時以360 萬美元售出。

圖片來源：Comic Connect

以49萬美元出售的《變形俠醫》漫畫，於1962年出版，有別於現時「綠巨人」的形象，該版本的浩克膚色並非綠色而是灰色。據稱，漫威在第一期出版之後就改變了浩克的膚色，原因是因為頁面印刷顏色不一致。Comic Connect指出，高品質的《變形俠醫》副本很難找到，因為使用的紙張廉價，而且封面上的灰色有污跡，但今次拍賣的漫畫保存良好，評為非常好或近乎完好。

【政府工略】社署招聘二級社會保障主任 頂薪近5.6萬元 只要求中學畢業 【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

《變形俠醫》由「漫威之父」Stan Lee及漫畫家Jack Kirby所創，故事講述物理學家羅柏特·布魯斯·班納（Robert Bruce Banner）博士在意外受自己製造出的伽瑪炸彈（Gamma Bomb）放射線污染後變成了名為浩克的憤怒怪物。

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

卡通動漫 經濟 變形俠醫 Marvel 拍賣 香港 美元

上一篇文章

【科企反壟斷】市監局出手騰訊阿里B站上榜 去年220億元罰金阿里巴巴佔8成

下一篇文章

【美國加息】聯儲局或最快3月加息　並加快大幅縮表
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」
【房屋政策】林鄭：研推「漸進式按揭」　資助房屋首期減半　供款降低
【房屋政策】林鄭：研推「漸進式按揭」　資助房屋首期減半　供款降低
【換領智能身份證】4個年份出生香港居民 須1月19日至4月2日期間換證
【換領智能身份證】4個年份出生香港居民 須1月19日至4月2日期間換證
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【理財熱話】平安夜6人吃日式料理 疑遇上「飯腳妹」 埋單6千幾元嚇呆港男
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
【樓市熱話】跟70歲母同住公屋 單身港男想抽居屋 惟月入23K擔心供樓冇晒生活
【政府工略】社署招聘二級社會保障主任　頂薪近5.6萬元　只要求中學畢業
【政府工略】社署招聘二級社會保障主任　頂薪近5.6萬元　只要求中學畢業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款