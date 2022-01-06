《變形俠醫》首版漫畫以49萬美元售出　但仍唔夠呢個英雄人物的「身價」高

外媒報道，漫威（Marvel）的《變形俠醫》（The Incredible Hulk）首版漫畫，近日由一位匿名收藏家，以49萬美元的價值買下，負責是次拍賣的拍賣網站Comic Connect聲稱，此次拍賣打破世界紀錄，為史上昂貴的的《變形俠醫》漫畫。

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不過人外有人，天外有天，據《衛報》指出，最貴的漫畫1962年出版、蜘蛛俠首次登場的《神奇幻想》(Amazing Fantasy)，去年9月時以360 萬美元售出。

▲ 圖片來源：Comic Connect

以49萬美元出售的《變形俠醫》漫畫，於1962年出版，有別於現時「綠巨人」的形象，該版本的浩克膚色並非綠色而是灰色。據稱，漫威在第一期出版之後就改變了浩克的膚色，原因是因為頁面印刷顏色不一致。Comic Connect指出，高品質的《變形俠醫》副本很難找到，因為使用的紙張廉價，而且封面上的灰色有污跡，但今次拍賣的漫畫保存良好，評為非常好或近乎完好。

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《變形俠醫》由「漫威之父」Stan Lee及漫畫家Jack Kirby所創，故事講述物理學家羅柏特·布魯斯·班納（Robert Bruce Banner）博士在意外受自己製造出的伽瑪炸彈（Gamma Bomb）放射線污染後變成了名為浩克的憤怒怪物。

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