【遊戲熱話】Ubisoft訂閱服務　將擴展至Xbox

▲ 遊戲商Ubisoft近日就計劃將其遊戲訂閱服務擴展至Xbox平台，容許Xbox用戶以月費暢玩Ubisoft超過100款遊戲以及它們的擴充內容。（Ubisoft）

遊戲平台競爭愈趨激烈，遊戲商Ubisoft近日就計劃將其遊戲訂閱服務擴展至Xbox平台，容許Xbox用戶以月費暢玩Ubisoft超過100款遊戲以及它們的擴充內容。惟目前官方暫未公布確實日期及定價。而Ubisoft會否針對其他主機平台推出專用訂閱計劃，仍是未知之數。

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Ubisoft近日在官網上宣布，Ubisoft的訂閱服務Ubisoft+即將登陸Xbox，屆時用家將可以月費訂閱模式，遊玩Ubisoft的遊戲。除了Xbox外，用家現時也可在電腦、Google Stadia、Amazon Luna等遊戲串流平台上，以月費暢玩Ubisoft超過100款遊戲、擴充內容、季票以及每月獎勵等。

至於訂閱售價方面，Ubisoft則仍未公布。現有的電腦版訂閱的價錢為每月15美元（約117港元）；雲端版則為每月18美元（約140港元）。

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Ubisoft+登陸Xbox後，將會成為EA的遊戲訂閱服務EA Play的對手。EA早於2014年已在Xbox上提供服務，到2019年更將服務擴展至Playstation平台，玩家可隨時遊玩EA Play的91款遊戲。Ubisoft暫未公布會否針對其他主機平台，推出專用的訂閱計劃。

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責任編輯：廖淑瑩