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【細價股】細價股爆發股災 多間公司股價跌逾九成

股樓投資 17:22 2022/01/06

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今日多隻細價股暴跌，其中澳門建築股華盛國際控股 （01323） 去年發盈喜後，昨日（5日）股價跌近三成，今日再跌95%後停牌。公司股價報0.067元創歷史低位。

同場加映   【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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另外，新加坡拆除服務商BENG SOON MACH （01987） 今日先升後跌，收市跌93.7%至0.132元；創業板亦有股份跌近九成，首都金融控股 （08239） 跌89.4%至0.023元。

除了上述股份，先機能源 （00176） 跌69.3%，漢思能源 （00554） 跌66.8%；「煌府」母公司首灃控股 （01703） 跌34.0%至0.68元。

 

同場加映  【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

BENG SOON MACH（01987） 創業板 港股 首灃控股（01703） 首都金融控股（08239） 華盛國際控股（01323） 漢思能源（00554） 停牌 創業板

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