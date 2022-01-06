【細價股】細價股爆發股災 多間公司股價跌逾九成

今日多隻細價股暴跌，其中澳門建築股華盛國際控股 （01323） 去年發盈喜後，昨日（5日）股價跌近三成，今日再跌95%後停牌。公司股價報0.067元創歷史低位。

同場加映 【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

另外，新加坡拆除服務商BENG SOON MACH （01987） 今日先升後跌，收市跌93.7%至0.132元；創業板亦有股份跌近九成，首都金融控股 （08239） 跌89.4%至0.023元。

除了上述股份，先機能源 （00176） 跌69.3%，漢思能源 （00554） 跌66.8%；「煌府」母公司首灃控股 （01703） 跌34.0%至0.68元。

同場加映 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機