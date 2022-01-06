【大行點睇】內地產品加價香港暫停晚市堂食 大和提高日清目標價

大和發表報告，指日清食品 （01475） 公布計劃上調內地麵食產品價格，預計袋裝及杯裝加價達到中單位數。大和認為，棕櫚油價格高企，日清加價可抵銷成本壓力，因此上調公司在內地的銷售預測，今年及明年銷售較原來預測增加7%至8%。

同場加映 【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

大和又指，由於香港政府公布食肆暫停晚市堂食14日，有助日清在香港的銷售，因此亦把公司在香港的收入預測提高，綜合來說，大和因應毛利率的預期上升，調高公司盈利預測，把公司評級由「持有」升至「跑贏大市」，目標價亦由6元增至6.8元。

同場加映 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機