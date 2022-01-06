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【大行點睇】內地產品加價香港暫停晚市堂食 大和提高日清目標價

股樓投資 17:47 2022/01/06

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大和發表報告，指日清食品 （01475） 公布計劃上調內地麵食產品價格，預計袋裝及杯裝加價達到中單位數。大和認為，棕櫚油價格高企，日清加價可抵銷成本壓力，因此上調公司在內地的銷售預測，今年及明年銷售較原來預測增加7%至8%。

同場加映   【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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大和又指，由於香港政府公布食肆暫停晚市堂食14日，有助日清在香港的銷售，因此亦把公司在香港的收入預測提高，綜合來說，大和因應毛利率的預期上升，調高公司盈利預測，把公司評級由「持有」升至「跑贏大市」，目標價亦由6元增至6.8元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

日清食品 港股 經濟 目標價 日清食品（01475）

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