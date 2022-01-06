【Bitcoin】比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事

哈薩克是Bitcoin掘礦大國，近日當地政局不穩也波及Bitcoin。哈薩克周三（5日）起斷網，外媒報道指，哈薩克斷網導致Bitcoin算力在數小時內急挫超過1成。有區塊鏈數據研究公司預計，多個主要Bitcoin主要礦池將在斷網期間大幅減少。

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哈薩克周三因應國內局勢不穩，宣布全國進入緊急狀態，更採取包括斷網等多項措施。知名虛擬貨幣新聞網站The Block研究總監Larry Cermak在斷網數小時後，於社交媒體Twitter上宣布Bitcoin全球算力下跌12%。F2Pool、AntPool及ViaBTC三個主要礦池算力跌幅分別為12.8%、11.6%及19.2%。

自從中國去年宣布加強監管Bitcoin等虛擬貨幣後，大量Bitcoin礦場撤出。受哈薩克電費較低因素吸引，截至本月已有逾百間掘礦公司於當地註冊。英國劍橋大學數據顯示，哈薩克佔全球約18%的Bitcoin算力。

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區塊鏈數據研究公司Arcane Research研究員Jaran Mellerud表示，行業估計AntPool及Poolin等礦池算力將斷網期間大幅下降。《路透社》報道指，哈薩克全國緊急狀態令暫定維持2周。

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責任編輯：李俊儀