【網絡安全】殭屍網絡病毒都變種！　黑客成功盜取50萬美元加密貨幣

▲ 資安公司Check Point旗下的威脅情報部門Check Point Research近期發現一種殭屍網絡變種病毒Twizt，成功透過Crypto Clipping攻擊手法，竊取價值近50萬美元（約389萬港元）的加密貨幣。（AFP）

近年加密貨幣的普及性逐步上升，惟同時也成為不法份子的頭號攻擊目標。資訊安全公司Check Point旗下的威脅情報部門Check Point Research近期發現一種殭屍網絡變種病毒Twizt，成功透過Crypto Clipping攻擊手法，竊取價值近50萬美元（約389萬港元）的加密貨幣。

【網絡安全】雲端影片平台成播毒工具 地產客戶資料或遭外洩

Check Point指出，Twizt是由殭屍網路病毒Phorpiex演變而成，其利用Crypto Clipping技術，可自動將目標的錢包地址替換成黑客錢包地址的惡意軟件，於交易過程中竊取加密貨幣，使資金落入不法之徒手中。

Check Point Software網絡安全研究與創新經理Alexander Chailytko表示，Phorpiex的新型變種病毒有3大風險。首先，Twizt採用了點對點模型（Peer-to-peer model），可接收來自其他數千個受感染機器的命令和更新，因此難以被摧毀及中斷其運行，使Twizt比早期版本的Phorpiex更加穩定。

【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元 專家：預覽超連結防入侵

其次，Twizt如同舊版Phorpiex能夠在不依賴C&C伺服器的情況下竊取加密貨幣，更容易避開安全機制（如防火牆）進行破壞。最後，Twizt支援來自不同區塊鏈的30多種加密貨幣，包括比特幣、以太幣等主要加密貨幣，基本上任何加密貨幣的使用者皆有可能受到影響。

Check Point亦提出3項建議給加密貨幣用家：



（１）檢查錢包地址：當交易者複製貼上加密錢包地址時，務必仔細檢查原先複製的地址與貼上後是否相符



（２）測試交易：在轉出大筆加密貨幣前，先轉戍一筆最低金額作為「測試」交易



（３）維持最新版本：確保作業系統及時更新，切勿從未經驗證的來源下載軟件

【保安漏洞】Uber疑有保安漏洞 資安網站揭駭客可盜取用戶個人資料

責任編輯：廖淑瑩