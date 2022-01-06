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【異動股】傳泡泡瑪特將設首個綫下樂園　惟股價曾跌逾7%創新低

股樓投資 17:03 2022/01/06

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據內媒報道，泡泡瑪特(09992) 的首個綫下樂園已與北京朝陽公園合作，後者將授權泡泡瑪特使用園區內「歐陸風韻」項目及其周邊街道、森林。惟股價今日曾急跌7%創新低。

 

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息



據悉，「歐陸風韻」項目位於朝陽公園中區，包括一棟白色的三層建築和一個歐式建築廣場，三面臨近朝陽公園內蓮花湖水域，曾作為會議中心使用。

 

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

泡泡瑪特樂園項目負責人表示，目前項目可研和概念設計已經完成，正處於方案設計階段。同時，樂園團隊在與具備環球影城或迪士尼樂園建設經驗的供應商合作，希望將項目打造成集潮玩IP、文化傳播、沉浸式體驗、休閒娛樂於一體的潮流文化樂園。

 

【2022年部署】花旗料恒指上半年抵26000 全年28000 另推薦8股為今年首選

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撰文 : 周兆邦

泡泡瑪特（09992） 港股

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