【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望　徐英偉及一政助須進竹篙灣　徐英偉及洪為民道歉

▲ 【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望 僅徐英偉須進竹篙灣

港區全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民於周一（1月3日）舉行百人生日宴後爆出有參加者初步確診，牽連多位政界人士，需要接受檢測或隔離，包括民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六及多位立法會議員。而徐英偉及發展局政治助理馮英倫需到竹篙灣隔離。行政長官林鄭月娥就事件斥對官員感到失望後，徐英偉及主角洪為民向外界道歉。

洪為民：定會汲取教訓 初步確診者未有參加餐聚

洪為民稱，對多名官員及賓客出席活動，帶來的不便及對防疫的影響，深表歉意。他指，一定會汲取教訓，深切反思，透露該名初步確診者未有參加餐聚，在當日晚上9時30分至10時15分出席聚會，當時大部份賓客已經離開，聚會以分流形式舉行，賓客大多按方便時間出席，並非所有賓客同一時間現身餐廳，也有多賓客沒有參加聚餐，到場道賀便離去。

他強調，已按法例遵守防疫措施，當日已提醒必須使用安心出行，又要求出席人士必須接種疫苗，已經通知所有出席人士進行檢測，而目前資料顯示，使用快速測試的賓客，暫時結果為陰性，而其快速測試也是陰性，已安排和相關的員工、家人進行檢測、以及安排辦公室及家居消毒。

2位政治助理也有參加

除了高官，2位政治助理承認有出席活動，分別為教育局政治助理施俊輝，以及發展局政治助理馮英倫。發展局回應指，馮英倫已接受病毒檢測，並被列為密切接觸者，安排他到竹篙灣檢疫中心檢疫21天。發展局續指，馮英倫對沒有小心謹慎遵守防疫措施致歉，承諾會汲取教訓，並按規定接受隔離。

施俊輝則被列為密切接觸者，並已在今天傍晚完成自願檢測，正等待檢測結果。

徐英偉：需為錯誤行為負責 向中央政府、特首等道歉

徐英偉於facebook發文指，作為問責官員應更警惕，並需為錯誤行為負責，會遵守規定接受隔離，其間認真深切反思、汲取教訓，以後不能再犯。他向中央政府、特首、問責團隊、民政事務局同事及香港市民致歉。

另外，他亦一度將頭像和facebook背景轉為純黑色圖片，現時頭像則變為灰白色人像圖。

林鄭對官員出席感失望 點名批評徐英偉

行政長官林鄭月娥周四（6日）下午6時舉行發布會，交代有10名官員在1月3日出席一場過百人參與的宴會，宴會其中一人初步確診新冠病毒疫情。林鄭月娥表示，據衛生防護中心資料，該名初步確診人士當日於下午9時半才到場，因此在9時半前離開前宴會的人士不會被視為緊密接觸者，現時10名官員中，僅民政事務局局長徐英偉需要到竹篙灣隔離。

林鄭月娥表示，對官員在疫情嚴峻的時刻依然出席有關宴會，感到失望，尤其是留於場內多時的徐英偉。

林鄭月娥稱，其餘出席而確認不屬於緊密接觸者的包括民政事務局局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾偉强、創新及科技局局長政務助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六。

另外入境事務處處長區嘉宏也有出席宴會，但尚未清晰證明於9時半前離席。

綜合消息，有至少5名立法會議員在席，包括陸瀚民、陳仲尼、邱達根、林琳及黎棟國。林琳表示自己一早離場，黎棟國則指，只逗留約15分鐘，晚上7時離開。

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