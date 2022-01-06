▲ 【香港疫情】林鄭月娥：10名官員出席初步確診者聚會、感到失望 僅徐英偉須進竹篙灣

行政長官林鄭月娥今日下午6時舉行發布會，交代有10名官員在1月3日出席一場過百人參與的宴會，宴會其中一人初步確診新冠病毒疫情。林鄭月娥表示，據衛生防護中心資料，該名初步確診人士當日於下午9時半才到場，因此在9時半前離開前宴會的人士不會被視為緊密接觸者，現時10名官員中，僅民政事務局局長徐英偉需要到竹篙灣隔離。

林鄭月娥表示，對官員在疫情嚴峻的時刻依然出席有關宴會，感到失望，尤其是留於場內多時的徐英偉。

林鄭月娥稱，其餘出席而確認不屬於緊密接觸者的包括民政事務局局副局長陳積志、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新及科技局副局長鍾偉强、創新及科技局局長政務助理張曼莉、政制及內地事務局副局長胡健民、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六。

另外入境事務處處長區嘉宏也有出席宴會，但尚未清晰證明於9時半前離席。

綜合消息，有至少3名立法會議員在席，包括陸瀚民、陳仲尼及邱達根。

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