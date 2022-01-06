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【美股焦點】Nike起訴Lululemon 家庭智能健身鏡侵權　要求3倍賠償

股市 16:50 2022/01/06

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【美股焦點】Nike起訴Lululemon 家庭智能健身鏡侵權　要求3倍賠償

體育運動品牌Nike（美：NKE）周三（5日）控告瑜伽服品牌Lululemon（美：LULU） 未經授權製造和銷售家庭智能健身鏡Mirror Home Gym及相關移動應用程序。Nike指控Lululemon侵犯6項專利，包括幫助用戶瞄準特定動作幅度、與其他用戶比賽、記錄自身體能表現等技術專利。Nike認為Lululemon故意侵權，要求3倍賠償和其他補償。

運動品牌Lululemon次季業績大勝預期　周三盤後曾飆升逾13%，看【下一頁】

現時Lululemon網站顯示，涉事的家庭智能健身鏡標價1,195美元（約9,321港元）。 Lululemon發表聲明中稱，涉案專利過於廣泛且無效，公司對其立場充滿信心，並期待在法庭上捍衛這一立場。

值得留意是，Lululemon律師在2021年12月10日向Nike 致函稱，該公司「尊重知識產權」，但拒絕了Nike 的索賠。 Lululemon於2020年7月以約4.53億美元的價格收購了家庭健身公司Mirror。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略

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記者：李哲毅

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美股 lululemon（美：LULU） 耐克（Nike，美：NKE） Nike

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