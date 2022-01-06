【2022 虎年】屈臣氏蒸餾水聯乘七仙羽師傅　推「虎年開運七色」新春系列

農曆新年將至，屈臣氏蒸餾水與玄學家七仙羽師傅合力推出「七師傅與你行大運」新春企劃，並由即日（6日）起與屈臣氏蒸餾水推出「七色開運水」以及一盒7款「WatsMask X 七仙羽虎年特別版口罩」。

「七色開運水」由七仙羽師傅創作構思，加入了以虎年開運為題的玄學意頭，將七款賀年祝福語加上屈臣氏蒸餾水包裝上，包括「虎虎生威」、「龍精虎猛」

、「生意興隆」、「月月爆數」、「步步高陞」、「風生水起」及「富貴平安」。

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除了「七色開運水」外，七師傅更與屈臣氏旗下的口罩品牌WatsMask合作，推出「七仙羽虎年特別版口罩」，口罩印有配合金、木、水、火、土，五行元素的新春圖案。

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現購買屈臣氏蒸餾水「虎年開運七色」系列 或「WatsMask X 七仙羽虎年特別版口罩」，可以用手機掃描樽身或口罩盒上的QR Code，便可免費瀏覽七師傅十二生肖運程及虎年開運攻略。

「虎年開運七色」系列及「WatsMask X 七仙羽虎年特別版口罩」即日起於全港各大零售點有售。憑推廣碼「MASTER77」更可於指定網店享獲獨家優惠。

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責任編輯：吳嘉雯