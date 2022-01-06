  • 21°C
香港時間 : 2022106日 (四) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022 虎年】屈臣氏蒸餾水聯乘七仙羽師傅　推「虎年開運七色」新春系列

商業 16:57 2022/01/06

分享：

農曆新年將至，屈臣氏蒸餾水與玄學家七仙羽師傅合力推出「七師傅與你行大運」新春企劃，並由即日（6日）起與屈臣氏蒸餾水推出「七色開運水」以及一盒7款「WatsMask X 七仙羽虎年特別版口罩」。

「七色開運水」由七仙羽師傅創作構思，加入了以虎年開運為題的玄學意頭，將七款賀年祝福語加上屈臣氏蒸餾水包裝上，包括「虎虎生威」、「龍精虎猛」
、「生意興隆」、「月月爆數」、「步步高陞」、「風生水起」及「富貴平安」。

    點擊圖片放大

【禁晚市堂食】再禁晚市堂食　中菜館14日內預訂全取消　轉攻外賣生意

【禁晚市堂食】限聚令收緊食肆周五營業至晚上6時　酒樓料生意損失一半

除了「七色開運水」外，七師傅更與屈臣氏旗下的口罩品牌WatsMask合作，推出「七仙羽虎年特別版口罩」，口罩印有配合金、木、水、火、土，五行元素的新春圖案。

    點擊圖片放大

現購買屈臣氏蒸餾水「虎年開運七色」系列 或「WatsMask X 七仙羽虎年特別版口罩」，可以用手機掃描樽身或口罩盒上的QR Code，便可免費瀏覽七師傅十二生肖運程及虎年開運攻略。

「虎年開運七色」系列及「WatsMask X 七仙羽虎年特別版口罩」即日起於全港各大零售點有售。憑推廣碼「MASTER77」更可於指定網店享獲獨家優惠。

    點擊圖片放大

【禁晚市堂食】商場食肆優惠變陣　荃灣廣場及新達廣場推外賣獎賞

責任編輯：吳嘉雯

相關文章

【網絡監管】涉違反歐盟私隱法　法國將罰Google、Facebook 2.38億美元
今日
【網絡監管】涉違反歐盟私隱法　法國將罰Google、Facebook 2.38億美元
Cogito調查報告：15 %人認為AI會奪去人類工作
今日
Cogito調查報告：15 %人認為AI會奪去人類工作
【可持續時尚】廢棄物「升級再造」　本土品牌回收塑膠瓶製白波鞋
今日
【可持續時尚】廢棄物「升級再造」　本土品牌回收塑膠瓶製白波鞋
【第五波疫情】新地3個商場周五起推6時後消費優惠　可換300元現金券
2022/01/05
【第五波疫情】新地3個商場周五起推6時後消費優惠　可換300元現金券

你可能感興趣

【網絡監管】涉違反歐盟私隱法　法國將罰Google、Facebook 2.38億美元
今日 11:50
【網絡監管】涉違反歐盟私隱法　法國將罰Google、Facebook 2.38億美元
Cogito調查報告：15 %人認為AI會奪去人類工作
今日 12:15
Cogito調查報告：15 %人認為AI會奪去人類工作
【可持續時尚】廢棄物「升級再造」　本土品牌回收塑膠瓶製白波鞋
今日 14:05
【可持續時尚】廢棄物「升級再造」　本土品牌回收塑膠瓶製白波鞋
風水 疫情 屈臣氏 七仙羽 口罩 農曆新年

下一篇文章

【禁晚市堂食】商場食肆優惠變陣　荃灣廣場及新達廣場推外賣獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】The Sandbox下周四再賣地　有機會同鄭志剛做「鄰居」？
【元宇宙】The Sandbox下周四再賣地　有機會同鄭志剛做「鄰居」？
【防疫措施】派對房間週五起停業14日　料生意額較2019年1月下跌7成
【防疫措施】派對房間週五起停業14日　料生意額較2019年1月下跌7成
【小熊維尼】小熊維尼正式向公眾開放版權　大眾可免費分享原著及二次創作
【小熊維尼】小熊維尼正式向公眾開放版權　大眾可免費分享原著及二次創作
【第五波疫情】新地3個商場周五起推6時後消費優惠　可換300元現金券
【第五波疫情】新地3個商場周五起推6時後消費優惠　可換300元現金券
【防疫措施】食肆周五起禁6點後堂食　業界料生意額跌5成
【防疫措施】食肆周五起禁6點後堂食　業界料生意額跌5成
【防疫措施】健身室停業14日　商戶料過百名學生受影響
【防疫措施】健身室停業14日　商戶料過百名學生受影響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款