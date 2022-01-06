  • 21°C
香港時間 : 2022106日 (四) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【假期交易】港交所落實復活節假前推衍生產品假期交易　所有MSCI期貨期權首階段納入

股市 16:47 2022/01/06

分享：

【假期交易】港交所落實復活節假前推衍生產品假期交易　所有MSCI期貨期權首階段納入

港交所 （00388） 去年11月諮詢市場推行衍生產品假期交易，令非港元計價產品可在香港公眾假期交易，以免投資者在相關資產市場可交易時無法使用港交所衍生產品。港交所最新公布諮詢總結和最終營運安排，擬在市場準備就緒及獲監管機構批准後，期望2月底作市場準備測試，4月復活節假期前正式實施衍生產品假期交易。

港交所表示，計劃分批將其旗下的非港元計價期貨及期權納入假期交易，而所有港交所MSCI期貨及期權合約將是首批納入的產品，包括去年推出的A股期貨－「MSCI中國A50互聯互通（美元）指數期貨」，匯率產品、商品衍生品暫不在假期交易安排內。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略

A股期貨納入假期交易　恒指國指期貨期權不受影響

港交所表示，收到55份市場參與者回應，並指市場支持在香港推行衍生產品假期交易及相關營運安排建議。

港交所在諮詢總結中對衍生產品假期交易的安排作出微調，主要回應市場人士對香港及美國共同假期時有關流動性管理安排的意見。

港交所首席營運總監戴志堅表示，引進衍生產品假期交易是建設香港作為區內首屈一指的風險管理及衍生產品交易中心的重要一步，相信此舉將會備受世界各地的投資者和客戶歡迎。

港交所重申，衍生產品假期交易讓國際投資者可以在香港公眾假期時，繼續在港交所買賣證券在其他標的市場的期貨及期權產品，以便他們進行風險管理，而恒生指數、國指等港元計價的期貨期權產品不受影響。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附time code）

相關文章：

【假期交易】港交所諮詢假期衍生產品交易安排、爭22年4月推行　僅限非港元計價期貨期權

【港交所388】港交所料短期內公布衍生產品假期交易諮詢總結

【港交所388】中金：港交所去年末季盈利料倒退7%　唱好中概股回流加快盈利增長

港股 香港交易所（00388） 指數期貨 期貨及期權產品 互聯互通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】儲局料加快縮表加息　道指期貨續跌91點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】儲局料加快縮表加息　道指期貨續跌91點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【港股市況】恒指拗腰升165點重上二萬三　阿里巴巴反彈5%、商湯跌逾一成後倒升14%　多隻細價股大瀉（不斷更新）
【港股市況】恒指拗腰升165點重上二萬三　阿里巴巴反彈5%、商湯跌逾一成後倒升14%　多隻細價股大瀉（不斷更新）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款