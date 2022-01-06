▲ 【假期交易】港交所落實復活節假前推衍生產品假期交易 所有MSCI期貨期權首階段納入

港交所 （00388） 去年11月諮詢市場推行衍生產品假期交易，令非港元計價產品可在香港公眾假期交易，以免投資者在相關資產市場可交易時無法使用港交所衍生產品。港交所最新公布諮詢總結和最終營運安排，擬在市場準備就緒及獲監管機構批准後，期望2月底作市場準備測試，4月復活節假期前正式實施衍生產品假期交易。

港交所表示，計劃分批將其旗下的非港元計價期貨及期權納入假期交易，而所有港交所MSCI期貨及期權合約將是首批納入的產品，包括去年推出的A股期貨－「MSCI中國A50互聯互通（美元）指數期貨」，匯率產品、商品衍生品暫不在假期交易安排內。

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A股期貨納入假期交易 恒指國指期貨期權不受影響

港交所表示，收到55份市場參與者回應，並指市場支持在香港推行衍生產品假期交易及相關營運安排建議。

港交所在諮詢總結中對衍生產品假期交易的安排作出微調，主要回應市場人士對香港及美國共同假期時有關流動性管理安排的意見。

港交所首席營運總監戴志堅表示，引進衍生產品假期交易是建設香港作為區內首屈一指的風險管理及衍生產品交易中心的重要一步，相信此舉將會備受世界各地的投資者和客戶歡迎。

港交所重申，衍生產品假期交易讓國際投資者可以在香港公眾假期時，繼續在港交所買賣證券在其他標的市場的期貨及期權產品，以便他們進行風險管理，而恒生指數、國指等港元計價的期貨期權產品不受影響。

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