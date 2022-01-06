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【2022展望】施羅德：環球經濟是「搖晃的自行車」　今年股市料錄得溫和回報

股市 16:44 2022/01/06

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【2022展望】施羅德：環球經濟是「搖晃的自行車」　今年股市料錄得溫和回報

施羅德投資首席投資總監及多元化資產投資環球主管Johanna Kyrklund表示， 全球正進入一個相對成熟的經濟週期階段，經濟增長動力將逐步見頂，央行亦將開始撤回支持措施，預期股市仍將受惠於穩健的企業盈利而錄得較為溫和的正回報，但各國央行開始收緊流動性，風險正在增加。

海通指即使加息，美股仍有上漲空間【下一頁】

通脹仍令人擔心，在工資上漲、去全球化及脫碳的推動下，中期內的通脹水平很可能會較過去十年為高，短期通脹動力則隨供應瓶頸得到緩解而見頂，相信通脹不會為市場構成系統性風險，因為各國央行願意透過開始加息，以應對通脹壓力，故通脹預期預料將受到控制。

股票方面，考慮到投入成本及工資上升對利潤率帶來的風險，具有定價能力的企業將具備較佳的能力度過難關，因此發掘這些企業將是關鍵。而有別於其他主要經濟體系，中國將有機會因為轉向採用刺激性政策而帶來驚喜表現。

瑞銀：收緊防疫措施對零售收租股不利【下一頁】

疫情持續引發市場波動，變異病毒株Omicron已導致部分地區實施封城禁令，或會導致2022年初的經濟增長步伐放緩。不過，與2020年初的極端不明朗環境相比，群眾免疫水平已顯著提升；各國政府的經驗已變得更加豐富，可以更迅速地作出應對行動。

近幾年施羅德將環球經濟比喻為「搖晃的自行車」，也就是說，經濟動力不足，讓全球在遇到任何風吹草動都很容易偏離原來的方向。面對經濟增長將較為溫和，風險將會上升的環境下，今年不是大手投資的好時機。

*第五波疫情殺到 疫情股又再炒起，《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附time code）

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