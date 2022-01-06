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【Alexa升空】NASA、亞馬遜跨界合作 　語音助手Alexa有太空任務？

科技 17:00 2022/01/06

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作為首個前往太空的智能語音助手，Alexa將與獵戶座的實時遙測數據相連接，並能在任務進行期間回答與任務相關的數千個問題。（資料圖片）

亞馬遜智能語音助手Alexa獲選為NASA太空登月任務Artemis I的重要成員，無人駛駕的「獵戶座」飛船將搭載Alexa於明年初離開地球，進行「虛擬乘員體驗」，到時地面控制中心的學生和嘉賓，都可以跟Alexa對話，來模擬和任務中的太空人溝通。

為了是次與NASA的合作，亞馬遜的工程師創造了一個先進版的Alexa，並於任務期間進行測試，以了解該技術是否對後續的載人任務有用，協助航天員處理工作。

【太空睡袋】美研高科技太空睡袋　預防太空人視力衰退問題

據了解，Alexa將安裝定制的太空級嵌入式硬件，其堅固程度足以承受升空時所產生的強烈沖擊和振動，以及前往月球途中通過「范艾倫輻射帶」（Van Allen radiation belt）時的輻射干擾。

Alexa可回答與任務相關數千個問題

作為首個前往太空的智能語音助手，Alexa將與獵戶座的實時遙測數據相連接，並能在任務進行期間回答與任務相關的數千個問題。同時，Alexa也能夠回應請求，控制飛船上的連接設備，包括艙內的照明。

【智能助理】智能助理Alexa向10歲女童提出觸電挑戰 亞馬遜緊急修復錯誤

NASA「獵戶座」項目副經理Howard Hu認為，航天員未來可通過簡單的語音命令，獲取飛行狀態和遙測信息，包括飛船的方向、用水供應水平，或電池電壓狀態。「『獵戶座』是有史以來運送航天員到月球的最先進飛船，而語音激活技術將使飛船的交互式計算機系統更上一層樓。」

此外，亞馬遜還推出「Alexa for Astronauts」計劃，讓學生到約翰遜航天中心作現場虛擬參觀，並推出與國家科學教師學會（National Science Teaching Association）和Mobile CSP合作創建的STEM課程，加強計算機科學和Artemis I任務的推廣。

責任編輯：陳卓賢

美國太空總署 太空人 月球 硬件 STEM

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