  • 21°C
香港時間 : 2022106日 (四) 17:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】富瑞：科網股回調不影響業務戰略　對阿里巴巴、京東等首選股樂觀

股市 16:39 2022/01/06

分享：

富瑞發表中國互聯網行業報告，認為近期板塊下跌，不影響互聯網參與者的業務戰略，認為股價回調提供了一個更佳的切入點，以捕捉長期的行業趨勢。該行重申對行業前景，及2022年首選股的樂觀看法，當中包括阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、快手 （01024） 、Sea Limited（美：SE）等股。

阿里巴巴、京東及美團今日領漲恒生指數，無懼納指隔晚急插逾3%。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略

芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍，【下一頁】

富瑞表示，預期阿里巴巴將在逆風中為商家提供支持，並在戰略投資方面執行穩健，予阿里巴巴港股目標價287元，評級「買入」。

該行認為，市場已經計入宏觀逆風、新冠疫情、非必須消費品疲軟消費情緒的影響；維持對阿里巴巴上季客戶管理收入減速的預測不變，但基於近期的宏觀及行業趨勢，調整對海外電商和雲業務收入的預測。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附time code）

相關文章：

【大行報告】大摩：中移動潛在回購為正面訊號　予目標價65元

【大行報告】高盛：銀行股基本面逐步改善　行業首選中銀香港

編輯：區嘉俊

港股 大行報告 恒生指數 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） Sea Limited（美：SE） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 京東（美：JD）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】儲局料加快縮表加息　道指期貨續跌91點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【美股期貨】儲局料加快縮表加息　道指期貨續跌91點、納指期貨跌0.7%（不斷更新）
【港股市況】恒指拗腰升165點重上二萬三　阿里巴巴反彈5%、商湯跌逾一成後倒升14%　多隻細價股大瀉（不斷更新）
【港股市況】恒指拗腰升165點重上二萬三　阿里巴巴反彈5%、商湯跌逾一成後倒升14%　多隻細價股大瀉（不斷更新）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【MIRROR】喆麗YesAsia一度可預售《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》雙碟Blu-ray　價錢係幾多？（附連結）
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%
【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴　單季增持近一倍、港股高開倒跌2%
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【防疫措施】周五起禁晚上6時後堂食兼收緊每枱人數等、暫未考慮停課　禁英美等8個國家人士來港兩周（附措施詳情）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
【恒指ADR】儲局講縮表阿里美股率先坐過山車　夜期高水黑期急轉低水（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款