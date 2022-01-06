【大行報告】富瑞：科網股回調不影響業務戰略　對阿里巴巴、京東等首選股樂觀

富瑞發表中國互聯網行業報告，認為近期板塊下跌，不影響互聯網參與者的業務戰略，認為股價回調提供了一個更佳的切入點，以捕捉長期的行業趨勢。該行重申對行業前景，及2022年首選股的樂觀看法，當中包括阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、快手 （01024） 、Sea Limited（美：SE）等股。

阿里巴巴、京東及美團今日領漲恒生指數，無懼納指隔晚急插逾3%。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略

芒格再增持阿里巴巴 單季增持近一倍，【下一頁】

富瑞表示，預期阿里巴巴將在逆風中為商家提供支持，並在戰略投資方面執行穩健，予阿里巴巴港股目標價287元，評級「買入」。

該行認為，市場已經計入宏觀逆風、新冠疫情、非必須消費品疲軟消費情緒的影響；維持對阿里巴巴上季客戶管理收入減速的預測不變，但基於近期的宏觀及行業趨勢，調整對海外電商和雲業務收入的預測。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附time code）

相關文章：

【大行報告】大摩：中移動潛在回購為正面訊號 予目標價65元

【大行報告】高盛：銀行股基本面逐步改善 行業首選中銀香港

編輯：區嘉俊