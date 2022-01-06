▲ 【Bitcoin】新債王岡拉克：比特幣只適合趨勢投資者 看好中國以外的新興市場

有「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，儘管自己曾在Bitcoin比特幣4,000美元左右時被吸引，但從未真正擁有比特幣，因自己並非趨勢投資者，而他覺得比特幣目前只適合趨勢投資者。

比特幣不在我的DNA中。在我的職業生涯中，我很喜歡債券，並投入當中。債券是一種必要的罪惡，但必須有人去做。我不是趨勢投資者，而是一個反趨勢投資者，我認為比特幣適合趨勢投資者，就像我會說FAANG股票適合趨勢投資者。

岡拉克認為，趨勢投資有點像賭輪盤，只要滾球沒有停在零或雙零上，你就會一直賺錢，一旦滾球停在雙零上，你就破產了，這正如趨勢投資者會發生的情況，他們往往會在榮耀中消失。

岡拉克建議不要購買比特幣，惟認為其他人可能仍有機會買，「我認為現在比特幣價格約45,000美元，比高位低20,000美元，也許你應該在25,000美元時買入」。

岡拉克：在中國投資可能有被沒收的風險

岡拉克又稱，自己從來沒有在中國做多或做空，因為他不相信中國數據，不再相信中美關係，而且在中國投資可能會有被沒收的風險。不過，岡拉克對中國以外的新興市場愈趨樂觀，而且他認為中國不再是新興市場。過去岡拉克在新興市場股票的持股比重為零，因此下一步的重大舉動為進入新興市場。

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