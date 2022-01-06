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【侵犯專利】Lululemon智能健身鏡　被Nike控告侵權

股樓投資 18:20 2022/01/06

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Nike周三（5日）向運動服裝品牌Lululemon（LULU）提出訴訟，指控其未經授權製造和銷售家居智能健身鏡 Mirror Home Gym 及相關應用程序，指其侵犯專利。

Nike稱Lululemon侵害其6項專利，包括幫助用戶鎖定特定動作幅度、與其他用戶比賽、記錄自己的表現等技術。該公司要求Lululemon支持三倍的賠償金以及其他各種補救措施。

Lululemon發表聲明指，案件中提及的專利過於廣泛且無效，該公司對自己的立場充滿信心，會在法庭上為自己辯護。在2021年12月10日Lululemon給Nike的一封信中，該公司的律師表示，公司尊重知識產權，不過就拒絕了Nike的索賠。

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Lululemon原本只販售瑜珈服，不過其於2020年7月以約4.53億美元收購了智能健身鏡公司「Mirror」，該公司是家居健身互動平台，為用戶提供直播和點播課堂。

疫情下，民眾多了時間留在家中，帶動Lululemon休閒運動服裝的銷量。但該公司上月警告，Omicron變種病毒可能會減少其服裝的銷量，加上供應鏈問題，或令門市關閉。並將 Mirror的全年銷售預測由1.3億美元減至1.25億。

【延伸閱讀】瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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