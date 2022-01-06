【天價稅款】印度再向中國企業出手 小米被指逃稅需追繳8,800萬美元

印度稅務部門近期以逃漏稅及做假帳為理由，突擊搜查小米、OPPO、小米和OnePlus等中資手機廠商後，印度財政部於1月5日在一份聲明中指出，在調查發現小米的逃稅行為後，已經向小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Pvt.）發出通知，要求小米科技印度追繳65.3億盧比（約8,800萬美元）稅款。

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小米集團（01810）對是次事件迅速發表了回應：

小米在全球範圍內堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規。

此次印度有關部門要求小米補繳的是2017年4月1日至2020年6月30日之間與特許權使用費相關的進口環節稅金，與小米近期業務無關，且該官方聲明並非最終結果。

此次的稅務問題，根源是各方對進口商品的價格認定存在分歧。對包括專利許可費在內的特許權使用費是否應該計入進口商品的價格，這在各國都是一個複雜的技術性難題。

對這一問題，小米也會繼續和印度有關部門進行溝通。

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小米股價在1月5日當日下跌3.45%，報收17.92港元。當晚小米發布公告，以每股17.92至18港元，回購272.5萬股公司股份，耗資港幣4,896.77萬。

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責任編輯：嚴浩文