【天價稅款】印度再向中國企業出手 小米被指逃稅需追繳8,800萬美元

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印度稅務部門近期以逃漏稅及做假帳為理由，突擊搜查小米、OPPO、小米和OnePlus等中資手機廠商後，印度財政部於1月5日在一份聲明中指出，在調查發現小米的逃稅行為後，已經向小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Pvt.）發出通知，要求小米科技印度追繳65.3億盧比（約8,800萬美元）稅款。
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小米集團（01810）對是次事件迅速發表了回應：
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小米股價在1月5日當日下跌3.45%，報收17.92港元。當晚小米發布公告，以每股17.92至18港元，回購272.5萬股公司股份，耗資港幣4,896.77萬。
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責任編輯：嚴浩文