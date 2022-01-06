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【美國疫情】無症狀患者隔離5日後 CDC不要求檢測

環球社會熱點 16:50 2022/01/06

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美國不少新冠患者為無症狀感染，美國疾控中心上月縮短無症狀新冠患者隔離時間至5日，並嚴格要求配戴口罩多5日。疾控中心周二（4日）補充指引，未有要求無症狀患者隔離後必須檢測，僅提到最理想做法是再進行快速病毒檢測。

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美國疾控中心（CDC）早前宣布縮短隔離時間時，沒有列明患者隔離5日後必須再進行檢測，才可解除隔離。CDC周二補充無症狀感染患者指引，指如果上述人士隔離5日後想進行檢測，再進行快速病毒檢測是最理想做法。如果他們的檢測結果仍然呈陽性，就應再隔離5日。

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美國目前有95%新確診個案屬感染Omicron變種，有專家表示，CDC的指引會影響大量感染Omicron的民眾。明尼蘇達州羅切斯特市（Rochester）梅奧診所實驗室主管莫里斯（William Morice）表示，即使民眾很想復工，卻存在有不少檢測假陽性情況。

傳統PCR檢測可測出民眾體內帶有的微量新冠病毒，而快速病毒測試判斷人們是否確診的速度相對較快。

范德比爾特大學（Vanderbilt University）醫學院傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，患者在出現症狀頭兩日最具傳染性，病毒濃度會隨時間而下降，傳染性亦隨之降低。

專家指人們首次出現疑似症狀時，快速檢測能更有效率地判斷他們是否感染新冠肺炎，但於人們確診第5日時再進行快速檢測，已難以確定患者的傳染性高低。

因此，CDC建議無症狀患者即使解除隔離，仍需繼續佩戴口罩5日。

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責任編輯：郭麗明

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