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【富力2777】富力美元債價急跌　逾7成債權人願「八三折」回購票據惟仍恐未如願

股市 16:15 2022/01/06

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【富力2777】富力美元債價急跌　逾7成債權人願「八三折」回購票據惟仍恐未如願

富力地產 （2777） 公布，由於內地房地產行業持續波動，公司擬出售的若干資產所得款項可能無法於結算日兌現，因此預計可用於促成要約回購及徵求同意的專項資金的實際金額，可能低於此前預期的約3億美元。富力美元債價周四大跌，但股價仍升逾2%。

根據彭博數據，富力地產 2023年到期的5.875%美元債顯示每1美元買價下跌7.5美仙至29.3美仙。

富力撲水11億人幣【下一頁】

富力上月公布，由於無法如期償還兩筆本月到期、本金總額合共為7.25億美元（約56.55億港元）境外債券，要求持有人選擇以不同方案進行回購。集團最新公布，71.69%債券持有人表態願以「八三折」向富力出售全部債券。

富力向債券持有人提供「A、B、C餐」

富力此前向債券持有人提供「A、B、C餐」三項方案，方案A是向持有人以比面值低17%的價格回購部分票據；方案B則是以原價購回，但只可向每名投資者贖回最多50%票據；至於方案C則是以新債換舊債，換回經修改的票據。

集團最新公布，接納方案A的持有人持有債券本金額約5.19億美元，佔未償還票據本金總額約71.69%，選擇方案B則持有債券本金額1.75億美元，佔約24.2%。至於方案C則完全沒有投資者選擇。富力該批債券暫定將於下周三（12日）結算。

另外，由於首兩項方案合共獲逾9成持有人大比數選擇，已符合提案門檻，餘下債券可獲延至7月13日到期及兌付。以表決結果而言，富力須兌付近5.2億美元債券，但最新公布則指，因未能如預算般出售資產套現等因素，預期可供用作回購債券實際金額或顯著少於原定的3億美元。這意味即使債券持有人願以「八三折」出售票據，也可能未能如願 。

更多【內房危機】消息    

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港股 富力地產（02777） 債券 贖回 回購
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