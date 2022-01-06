  • 21°C
香港時間 : 2022106日 (四) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

 【人幣定存】人幣定存最高息13.88厘 通關暫無期銀行爆減息潮

16:12 2022/01/06

分享：

元旦開局僅6天，14間大小港銀調整人民幣定存息，當中以減息居多。

    點擊圖片放大
    +21
    +20

中港通關一拖再拖，令港銀開局的搶存戰急煞停，有中資行更將人民幣定期存款息加完又減，因市料高息吸存暫乏出路。綜觀2022年首4個交易日，竟多達14間大小行調整人幣定存息率，但減息的銀行已佔多數。先說一面倒加息的有4間銀行，分別為恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 及信銀國際齊加7天人幣短存年息，滙豐（HSBC）則微升3個月人6定存年息。另一方面，8行卻齊減人幣定存息，當中3間更一減再減，例如招商永隆兩連削，大眾銀行3連劈，華僑永亨連續4天降息，南商則略減1年期人幣定存年息，上商更全面降息。

此外，人幣定存劈息浪更蔓延至虛擬銀行，富融（Fusion Bank）狠劈3個月人幣定存年息0.4厘至2.4厘，富融為工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行。交銀香港及星展今天（1月6日）亦追趕減息快車。至於建行亞洲及渣打香港 （02888） ，則對人幣定存息加減不一。

7天美元定存罕現8.5厘破頂息【下一頁

專家預期，短期存款息率最具調整空間，畢竟下月初已是農曆新年長假，疊加本港時間1月27日凌晨聯儲局公布今年的首次議息結果，凸顯後市變數多，同業唯有且戰且决作應變。

此外，經元旦開局的調息浪，現時1個月人幣定存年息以富邦的5厘居首，3個月、半年及一年人幣定存息率皆是富邦的2.8厘最高。論及冠絕全城的息率，則為南商及富邦的7天人幣定存，年息俱為13.88厘。

另一邊廂，儲局昨公布去年底的議息紀錄偏鷹，市料今年年中美國便開始加息，專家建議先開立半年定期存款，目前該存期人幣定存高息王是富邦的2.8厘，相比離岸6個月拆息現報2.75厘，牌面上台資行是蝕本搶存。

展望人民幣滙價，官媒與人行預警美國加息令人幣貶值壓力增，在岸價兌美元今午暫報 6.3727。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，若今年6月美國開始加息，可能於10月起縮減資產負債表規模。但暫維持人民幣在3個月到一年高企在6.35，長線目標更有機會挑戰5.6新高。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元定存高息選擇多 跑贏年內樓價升幅

【英鎊定存】偷步炒加息料刺激鎊滙見1.35 短存高息王12.88厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

新冠肺炎疫情 加息 美國聯儲局 富邦銀行 南洋商業銀行 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

上一篇文章

【MPF】去年MPF供應商料袋168億元收益 積金易推出前難減管理費

下一篇文章

【轉數快】轉數快帳戶1年急增274萬新登記 疫情帶動電子支付趨勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【騰訊阿里】一隻揸重港股ETF　疑遭芬蘭大戶提款　兩日走資9成
【騰訊阿里】一隻揸重港股ETF　疑遭芬蘭大戶提款　兩日走資9成
【港元定存】港元定存高息選擇多 跑贏年內樓價升幅
【港元定存】港元定存高息選擇多 跑贏年內樓價升幅
【虛擬資產】Sandbox 夥拍新世界鄭志剛、馮德倫和舒淇等元宇宙創建Mega City　下周啟動新一輪土地銷售
【虛擬資產】Sandbox 夥拍新世界鄭志剛、馮德倫和舒淇等元宇宙創建Mega City　下周啟動新一輪土地銷售
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存戶賺盡最多1.6萬元利息
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 存戶賺盡最多1.6萬元利息
【騰訊股價】騰訊及阿里股價點解會跌？
【騰訊股價】騰訊及阿里股價點解會跌？
【美元定存】7天美元定存罕現8.5厘破頂息 港銀突爆加息搶客戰
【美元定存】7天美元定存罕現8.5厘破頂息 港銀突爆加息搶客戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款