 【人幣定存】人幣定存最高息13.88厘 通關暫無期銀行爆減息潮

▲ 元旦開局僅6天，14間大小港銀調整人民幣定存息，當中以減息居多。

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中港通關一拖再拖，令港銀開局的搶存戰急煞停，有中資行更將人民幣定期存款息加完又減，因市料高息吸存暫乏出路。綜觀2022年首4個交易日，竟多達14間大小行調整人幣定存息率，但減息的銀行已佔多數。先說一面倒加息的有4間銀行，分別為恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 及信銀國際齊加7天人幣短存年息，滙豐（HSBC）則微升3個月人6定存年息。另一方面，8行卻齊減人幣定存息，當中3間更一減再減，例如招商永隆兩連削，大眾銀行3連劈，華僑永亨連續4天降息，南商則略減1年期人幣定存年息，上商更全面降息。

此外，人幣定存劈息浪更蔓延至虛擬銀行，富融（Fusion Bank）狠劈3個月人幣定存年息0.4厘至2.4厘，富融為工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行。交銀香港及星展今天（1月6日）亦追趕減息快車。至於建行亞洲及渣打香港 （02888） ，則對人幣定存息加減不一。

7天美元定存罕現8.5厘破頂息【下一頁】

專家預期，短期存款息率最具調整空間，畢竟下月初已是農曆新年長假，疊加本港時間1月27日凌晨聯儲局公布今年的首次議息結果，凸顯後市變數多，同業唯有且戰且决作應變。

此外，經元旦開局的調息浪，現時1個月人幣定存年息以富邦的5厘居首，3個月、半年及一年人幣定存息率皆是富邦的2.8厘最高。論及冠絕全城的息率，則為南商及富邦的7天人幣定存，年息俱為13.88厘。

另一邊廂，儲局昨公布去年底的議息紀錄偏鷹，市料今年年中美國便開始加息，專家建議先開立半年定期存款，目前該存期人幣定存高息王是富邦的2.8厘，相比離岸6個月拆息現報2.75厘，牌面上台資行是蝕本搶存。

展望人民幣滙價，官媒與人行預警美國加息令人幣貶值壓力增，在岸價兌美元今午暫報 6.3727。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，若今年6月美國開始加息，可能於10月起縮減資產負債表規模。但暫維持人民幣在3個月到一年高企在6.35，長線目標更有機會挑戰5.6新高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪