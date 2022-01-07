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【理財智慧】越南基金一年升幅達三成 如何安全地投資新興市場?

理財智慧 13:08 2022/01/07

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越南近年經常被媒體稱為中美博弈下的羸家，受惠於中美貿易戰，中國出口的商品被大幅徵稅，因此有不少大型的外資都考慮在越南設廠，例如蘋果和三星等。同時，受惠於擁有龐大的年輕勞動力和較低的成本的人口紅利、相對其他地方較穩定的政治，不少的投資者也看好越南發展的湣力，甚至稱為「下一個中國」。因此本文便會向讀者簡介越南的經濟發展、國際關係、外商投資情況和可作考慮的投資部署。

同場加映: 【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

越南

越南與中國的發展類似，在1945年由胡志明宣布獨立，成立了越南民主共和國，也從計劃經濟走向了市場經濟體。當越共黨中央在2017年明確指出「發展私營經濟，使其成為社會主義特色市場經濟的重要動力」，，立即成為東南亞不可低估的經濟。根據資料顯示，越南的GDP每年都有正向的增長。同時，越南也積極參與不同的貿易協定，以增加出口和吸引外資，加入WTO、加入東協自由貿易區、參與一帶一路發展等。

外商直接投資

由於中美貿易戰持續，不少的外商為了減低風險，將部分的廠房搬到東南亞地區，越南也因此而受惠。根據越南計畫投資部統計，截至2021年11月20日，越南外人直接投資(FDI) 總額達264.6億美元，在疫情下仍超過2020年的總額，主要投資於製造業，達140億美元。外資在越南的投資有正面的影響，可以提升了越南的出口總值、帶來經濟增長、提供就業機會。同時，越南也提供不同的稅務優惠予外商以吸引他們投資。政府也不斷增加基建的發展，例如高鐵、工業區等，以迎合社會的發展。

與各國關係友好

各國都視越南為重要的合作伙伴，在國際關係上從不站邊，因此與各國建立良好的國際關係。例如加入了由美國牽頭的跨太平洋夥伴協定（CPTPP）、同時也有中國牽頭的一帶一路等，奠定越南在國際貿易和吸引外資投資的競爭力基礎。同時，自越戰結束後，一直維持一個相對穩定的政治環境，也為為國際峰會的首選地點，例如2019年美國-北韓高峰會、2020年東協高峰會議等

今年股市表現

在今年，不少的股市都受到變種病毒到Omicron的影響，影響了股市的表現。但隨著疫苗發展和各國決定「與疫共存」，因此投資氣氛也轉趨升溫。以越南胡志明指數為例，去年初指數約1,300點；現時已升到1,500點水平，累計一年內已經升了超過15%。即使受到疫情影響，股市的表現仍然不錯，相信隨著疫情消退，今年經濟有望反彈，可多加留意越南投資時機。

投資建議和風險

東方匯理越南機會基金是一個專門投資於越南市場的基金，主要投資於越南有業務、資產或投資的越南上市公司。根據下面的資料顯示，在一年內升了27.36%，過往幾年也有正回報，但過往的投資表現只是供讀者作參考之用。投資者也要留意投資於新興市場帶來的風險：政治不穩定 (與其他東南亞地方相比，越南政局相對穩定) 、貨幣不穩 (越南在2021年與美國達成協議，不會出現競爭性貶值，以換取出口優勢)、新興市場波幅較大，但相比其他新興市場，越南是一個相對穩定和具增長潛力的市場，值得投資者留意。

 

同場加映: 【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

 

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責任編輯：陳佳恩

 

 

CPTPP 疫情 東南亞 中美貿易戰 基金 外資 越南 貿易戰 Apple 新興市場

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