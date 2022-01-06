【數碼轉型】邊緣設備無處不在 管理營運挑戰增

隨著更多行企業進行碼轉型，簡單的自動化、無紙化已未必能應付需求。網絡邊緣設備如銷售點設備、視像鏡頭，甚至是手機及電腦，數量及用量也愈來愈多，如何管理及掌握這些設備所產生的大量數據，是不少企業的痛點。

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戴爾（Dell）科技全球首席技術官 John Roese 表示，過去 10 年雲運算發展迅速，各廠商推出不同類型的雲端服務，近年客戶趨向使用混合雲環境，他預期更大的革新將 2022 年發生。網絡邊緣（Edge）發展，令資訊科技系統已不單停留在數據中心，並向四周擴散，包括家中、店鋪等地。

汽車行業出現汰弱留強

John Roese認定往後數年，汽車行業會有重大市場機遇，在業界加強數碼轉型的同時，由傳統汽車到電動車，他更預期有業者可能要離場，在行業供應鏈內亦會有新廠商出現，如自駕軟件開發商，生態圈內會出現更多資訊科技及相關應用。

▲ John Roese 表示資訊科技系統已不單停留在數據中心內。

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量子運算及傳統電腦的結合，John Roese 相信能更實在地產生應用。行業如賽車、醫療對數碼替身（Digital Twin）的應用將增加，尤其是開發者套件的推出， 也相信有助帶動應用發展。

John Roese 指，網絡邊緣、專用流動網絡、數據管理及安全是今年重點科技課題，企業可注意以下三方面。

1.網絡邊緣會成為雲端一部份，管理人要重點考慮將平台及軟件功能兩部份分開；

2.隨著 5G 推出，電訊商已開始部署其 OpenRAN 方案，為未來更多私人流動網絡鋪路，更多行業會採用專用的 5G 網絡；

3.數據重要性增加，管理方案需求提高，John Roese 認為邊緣運算會成為數據管理新戰場今年業界亦會在網絡保安上，由以往不斷探討轉為付諸行業。

記者：彭振濠