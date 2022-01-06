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【有相睇】後悔捱貴租　即灑脫花674萬上車　買葵涌兩房鳳凰樓　內籠企理又新淨

股樓投資 16:13 2022/01/06

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新一波疫情來襲，但無阻買家置業。中原地產許偉業說，新葵芳花園A座極高層4室成交，屬「鳳凰樓」，實用面積400平方呎，兩房間隔，原業主於上月初以700萬元放售單位，見買家具誠意，最終減價26萬元，以674萬元沽出，實用呎價16,850元。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，景觀開揚。 

    點擊圖片放大
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許偉業指，買家為上車客，於2018年已開始睇樓，因未遇到心儀單位，遂改轉租，租樓數年，租金花費已50餘萬元，有感長遠計並不划算，近期見樓價回軟，認為機不可失，便四出覓盤，日前落票以663萬元洽購上述優質戶，期間得知同座中層同向單位剛以660萬元成交，心急下連追兩口價共11萬元，終成功以674萬元購入心儀單位。 

【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

資料顯示，原業主於2016年7月以460萬元買入單位，持貨5年多，現帳面獲利214萬元，單位期內升值47%。許偉業指，新葵芳花園上月錄得1宗成交，本月開局短短6日，已錄得2宗成交，平均實用呎價16,650元。  

【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 黃卓賢

新葵芳花園 中原地產 私人屋苑

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