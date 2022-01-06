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【MPF】富達：強積金去年平均回報為0.9%　2022年不確定性持續

理財智慧 16:01 2022/01/06

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全球經濟於2021 年復甦後出現放緩跡象，回顧香港強積金的整體表現，平均回報為0.9%。美國股票表現繼續領先，全年回報達26%，全球股票及歐洲股票亦分別錄得平均18% 及16% 回報，而香港股票回報為負16%，表現相對遜色。

富達指出，變種病毒肆虐全球，各地政府正積極採取應對措施，短期市場仍然相對波動。此外，供應鏈失衡、薪金上升壓力、全球過渡至淨零碳排放等因素將影響通脹在短期內持續。而在負實質利率環境將維持不變的情況下，預料繼續利好風險資產。

同場加映：【溫股知新】港股暫未有起色 增長股要等消息

富達國際亞洲機構業務（日本除外）投資策略董事簡立恆表示：「隨著各地的財政刺激成效逐漸減弱，以及央行逐步退市並加息，這將為2022下半年的物價帶來下行風險。我們正密切留意利率在潛在加快加息周期的影響。

以地區分佈來看，我們對美國股市持樂觀態度。美國企業盈利預期持續強勁，周期性行業包括工業、材料、能源和金融等亦將受惠於政府的基礎建設新支出。此外，薪金上升進一步帶動消費者信心，企業投資意欲增加以提高生產效率。這一系列正面因素將利好整體美國市場。我們對歐洲市場則持觀望態度，主要因為部分地區因應近期疫情發展的封城限制措施，正影響投資者及消費者信心。另外，中國經濟增長放緩和能源短缺問題亦為歐洲股市帶來不確定性。

【政府工略】社署招聘二級社會保障主任 頂薪近5.6萬元 只要求中學畢業 【見下頁

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亞洲方面，中國經濟增長放緩為中國內地及其他亞洲市場帶來影響，這亦反映在資產價格當中。然而，亞洲企業盈利愈益改善、區內疫苗接種亦進展積極。至於中國內地，市場逐步消化監管消息，加上現時估值吸引，我們正密切注視當局的進一步財政及加快基礎建設支出等政策，預料亞洲及中國股市前景逐漸向好。」

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示：「去年整體強積金表現出現較大差別，在疫情持續影響下，我們料今年市場存在一定不確定性，因此持續分散投資相當重要。現時強積金有多項資產類別供成員選擇，以配合不同個人需要，業界亦不斷改善現有投資選擇及增加選項以迎合市場需求。」

同場加映：【青姐話】獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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撰文 : 陳楚琨

富達 投資策略 港股 經濟 退休金 退休 強積金 歐洲 加息 香港

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